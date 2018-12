Mesaje de sărbători pentru cei dragi În aceasta noapte uita gândurile negre. Ai multe alte nopti în care sa te ocupi de ele. Linisteste-ti sufletul si trimite câte un gând frumos catre fiecare dintre cei dragi. Sa ninga în noaptea de Craciun cu visuri împlinite! Învata sa visezi, Craciunul poate face minuni! Pacea si linistea sa fie calauza ta în seara de Craciun. Fii mai bun, mai întelegator, împarte cu bucurie spiritul sarbatorii! Sa ai parte de cele mai fericite sarbatori din viata ta! Te îmbratisez si îti transmit toata dragostea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

