Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Anul Nou 2019. SMS-urile si mesajele de Anul Nou au devenit o traditie, in noaptea dintre ani, mesajele haioase de Revelion fiind, de obicei, primul subiect de discutie in momentul in care va...

- URARI REVELION 2019// Ești în pana de idei și vrei sa trimiți urari, mesaje, felicitari speciale celor dragi? Realitatea.net ți-a pregatit mai multe MESAJE DE ANUL NOU speciale numai bune de trimis.

- Pe Catalin Botezatu, Anul Nou il prinde in Caraibe, alaturi de 15 prieteni adunați acolo de prin toate colțurile lumii. Spune ca are superstiții și ca de Revelion, ca intotdeauna, are grija sa fie plin de bani. Dupa un an plin cu deplasari peste hotare – a petrecut mai mult timp in afara granițelor…

- Barbatul care și-a ucis soția și pe cei doi copii ai lor, in timp ce aceștia dormeau, iși așteapta sentința intr-o celula a Penitenciarului de Maxima Siguranța Codlea, unde se afla cei mai periculoși deținuți. Urmatorul termen in procesul sau este pe 27 decembrie. La termenul anterior, completul Tribunalului…

- Oana Lis a ținut sa precizeze pe Facebook ca este o persoana foarte serioasa, in ciuda faptului ca, de cele mai multe ori, "ia viața la mișto". Oana Lis si-a petrecut ziua de Mos Nicolae la pacanele. Sotul ei, Viorel Lis, nici n-a bagat-o in seama "Buna, dragii mei!!! Azi sunt Oana…

- Horoscop luni, 26 noiembrie 2018. Zodia care primește vești bune de la prieteni Horoscop 26 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi frumoasa, presarata cu mici bucurii care pot veni de la persoane aflate la distanța sau de la cei din familie. Ar fi bine sa eviți exagerarile, de orice fel. Horoscop…

- O familie de romani cu doi copii și-a planificat ca de Revelion sa petreaca intr-un resort de lux din Bahamas. Ei au platit pentru excursie 90.000 de euro. In banii aștia intra un pachet de 15 nopți intr-un apartament de 150 de metri patrați cu vedere la ocean și un valet care este mereu la dispoziția…