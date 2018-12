Mesaje de la Trump și Pompeo pentru Centenar In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa o rezolutie a Camerei Reprezentantilor si au fost emise proclamatii oficiale din partea a 45 de guvernatori si adunari legislative la nivel de stat, precum si din partea primarului capitalei americane, Washington, D.C. In mesajul transmis de presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

