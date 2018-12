Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Targoviste a anuntat programul slujbelor care vor fi oficiate cu ocazia Nasterii Domnului, Anului Nou si Bobotezei in Catedrala Mitropolitana din oras. Sfanta Liturghie va fi savarsita de catre IPS Nifon, insotit de un sobor de preoti si diaconi in zilele de 25 si 26 decembrie 2018, precum…

- Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Nașterii Domnului, Mos Craciun aduce fericire si incantare in sufletele copiilor. Asa s-a intamplat și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, unde Moșul cel darnic și-a trimis spiridușii cu cadouri dulci și colorate pentru copiii clasei a V-a B, prin bunavoința…

- Ediție de aur „Chefi la cuțite”! Ultima amuleta a sezonului a fost caștigata, iar Florin Dumitrescu a oferit Cuțitul de Aur unui concurent care i-a lasat masca pe toțe cei trei chefi! Sorin Bontea a anunțat deja ca și-ar putea folosi una dintre amulete pentru a-l „racola”.

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, subliniaza ca ziua Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, este o zi care face parte dintr-o succesiune de mari sarbatori care au in centrul lor tara si destinul romanesc si le transmite celor care "traiesc si simt romaneste" ca…

- Au intins mese bogate si au chemat ceterasi la Caslegii de Toamna, asa cum este numita traditia din stramosi. A fost rost de cantec, joc și voie-buna, dar și de preparate tradiționale care nu vor mai fi puse pe masa dupa 14 noiembrie, cand incepe postul Nașterii Domnului.