- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- Aveti la dispoziție cele mai frumoase mesaje, felicitari și urari pentru a le trimite, ca un cadou de suflet, celor dragi, scrie ziarulunirea.ro. Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume – florile, minuni ale naturii. La multi ani! – Pentru ca m-ai iubit cu gingasia…

- Aproape 1,4 milioane de romani isi serbeaza onomastica de Florii, cei mai multi avand numele Florin, Viorica si Florentina. In duminica Floriilor sunt serbati cei care poarta nume de flori, Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brandusa sau Lacramioara, dar si cei care sunt botezati Florin, Florina sau…

- Alegerile pe care le face o persoana dezvaluie multe despre ea, mai ales in contextul unor situații dificile, in care trebuie sa gandeasca rapid. Raspunde rapid la intrebarea urmatoare, fara a te gandi prea mult, pentru a-ți dezvalui lucruri uimitoare despre personalitatea ta. Tot ceea ce trebuie sa…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Mesaje 8 martie 2018. Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care

- FELICITARI 8 MARTIE 2018. „Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune si rele, nu trebuie sa-ti dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru ca toata lumea stie ca tu esti minunea vietii mele. La multi ani, scumpa mea sotie FELICITARI 8 MARTIE 2018. Cele mai FRUMOASE MESAJE DE ZIUA…

- MESAJE DE 8 MARTIE - ZIUA FEMEII: Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucuria si parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 MARTIE cat mai frumos! In aceasta zi speciala, vreau sa aduc primavara in sufletul tau, impreuna cu toata iubirea mea! La multi ani! Iti…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie, in semn de respect pentru realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, dar și pentru a marca discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra,…

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII. MESAJE 8 MARTIE – Urari pentru mame„O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!”ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII ” Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti, dar mai ales pe tine.…

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Mesaje de 8 Martie pentru mama. Nu exista persoana care nu ii trimita un mesaj de 8 Martie celei care i-a dat viata. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama. ”Mama ne mangaie, Soarele lucește. Soarele e unul, Mama una este. La mulți ani, mamico!” ”Ochii ei sunt viorele, / Floare De […]

- Ziua Femeii. Cele mai frumoase urari si felicitari de 8 Martie Mesaje de 8 Martie. Fie ca este vorba de mamici, sotii, iubite, prietene sau colege, cu totii transmitem de 8 Martie un gand bun femeilor din viata noastra. Mesaje de 8 Martie. Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune…

- Mesaje de 8 martie 2018. Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea

- Felicitari de 8 Martie. Un mesaj scris, insotit de o imagine potrivita pot face ziua mai frumoasa mamei, sotiei, iubitei, soacrei sau oricarei alte femei importante din viata ta. Iata cateva felicitari de 8 Martie, Ziua Femeii care nu vor da gres. Felicitari de 8 Martie pentru sotie sau iubita „Sunt…

- Mesaje de 8 Martie pentru sotie. Iata cateva mesaje pe care i le poti trimite sotiei, de 8 Martie, Ziua Femeii . Daca esti in pana de inspiratie si nu stii ce sa-i urezi, mai jos gasesti cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru sotie. Mesaje de 8 Martie pentru sotie „Sunt cel mai fericit barbat,…

- Mesaje de 8 Martie pentru mama. Nu exista persoana care nu ii trimita un mesaj de 8 Martie celei care i-a dat viata. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama. Mesaje de 8 Martie pentru mama „O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!” ” Iti…

- 8 MARTIE. Mesaje de 8 Martie 2018. Ziua Femeii – Mesaje, urari, SMS-uri si FELICITARI pentru femeile din viata voastra de ziua mamei si de ziua femeii • Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari si sms-uri!

- Iata 20 de mesaje urari de Ziua Mamei, pe care le poti trimite rapid, prin SMS, Facebook sau e-mail. Alege-l pe cel mai potrivit pentru tine din lista de mai jos. Felicitari de 8 martie pentru mameO mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mama!***Mama!…

- Felicitari de 8 martie. 8 Martie 2018 -Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice

- Mesaje si urari de 1 Martie: cele mai frumoase urari de martisor 1 Martie este momentul potrivit pentru a transmite mesaje si urari persoanelor dragi. Martisorul pe care fetele il primesc (in zona Moldovei este invers, cei care primesc sunt baietii) reprezinta tocmai vestitorul primaverii. Va oferim…

- FELICITARI 1 MARTIE 2018. Mesaje de 1 martie 2017. Mesaje de Martisor. Mesaje de primavara, SMS -uri, felicitari si urari frumoase pe care le puteti trimite odata cu venirea primaverii.

- MESAJE DE 1 MARTIE. Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita! Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Primavara sa-ti aduca un martisor norocos, raze de iubire si calde adieri…

- Iata o colectie de mesaje de 1 martie care sa te inspire. Le poti transmite prin SMS sau retelele de socializare, simplu si rapid. Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani! *** Martie sa-ti aduca soare, zambete,…

- Dragobetele reprezinta atat o celebrare a iubirii, cat si un moment de renastere a naturii. Exista numeroase legende si obiceiuri dedicate acestei sarbatori, unele pastrate si astazi. Va prezentam o serie de mesaje si urari pe care le puteti trimite, de Dragobete, persoanei iubite: Dragostea … Toata…

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…

- MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 Iata cateva idei de mesaje pe care le puteti trimite. MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 „Fara dragoste suntem orfani de toate, fara pasiune suntem ca o moara de vant spanzurata in vid!” MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- MESAJE DE VALENTINE'S DAY 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2018. Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afectiunea si dragostea pe care o simtiti, iar un mesaj, o urare sau o declaratie de dragoste este intotdeauna bine primita. Iata cateva idei de…

- Iti prezentam un test cu ajutorul caruia iti poti descoperi scopul in viata. Prima etapa a testului consta in vizualizarea celor trei imagini. Dupa ce acest pas a fost dus la indeplinire, alege o imagine si apoi citeste descriera sa.

- Ziua de 2 februarie este pentru intreaga crestinatate prilej de mare bucurie, intrucat se praznuieste intampinarea Domnului, sarbatoare care cinsteste momentul cand Iisus a fost dus la Templul din Ierusalim...

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- MESAJE DE SFANTUL ION. Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. VEZI și: SFANTUL IOAN 2018: MESAJE si URARI de SFANTUL IOAN Botezatorul. Felicitari pentru Ion, Ioana, Nelu, Oana MESAJE FRUMOASE DE SFANTUL ION 2018. „Sufletul…

- MESAJE de SFANTUL IOAN pentru PRIETENI ”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de fericire!” ”Azi, de ziua numelui, iți urez și eu sa fii iubit(a) și sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!” ”Aș…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- La multi ani, Ioana! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc în fiecare an pe data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut în cetatea Orini.

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc pe 7 ianuarie Nasterea Mantuitorului. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de cel oficial, la care Biserica Ortodoxa Romana a trecut pe 1 octombrie 1924. In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc în fiecare an pe data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut în cetatea Orini.

- Sf. Ion 2018. MESAJE, FELICITARI, URARI și idei de SMS-uri de SFÂNTUl ION. Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc în fiecare an, în data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezatorul, fiul

- REVELION 2018. Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! Daca Anul Nou te prinde fara pic de inspiratie, in articolul urmator vei gasi cele mai frumoase si inspirate urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou.

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- MESAJE DE ANUL NOU. URARI. FELICITARI de REVELION. La inca un ceas aniversar, de Revelion si Anul Nou, va propunem o serie de mesaje, felicitari, urari si sms-uri frumoase pe care le puteti trimite tuturor celor pe care ii iubiti si ii...