- Bianca Dragușanu se simte foarte bine in postura de prezentatoare a emisiunii “Te vreau langa mine”.Partenera de viața a lui Victor Slav a inceput ediția de azi a emisiunii, care coincide cu Ziua indragostiților”, vorbind telespectatorilor despre dragoste.Bianca a marturisit, printre altele, ca nu crede…

- Mare zarva se face pe seama unei declarații a premierei Dancila care și-a exprimat, de fapt, ingrijorarea fața de starea de sanatate a unor europarlamentari romani. In calitatea sa de fosta colega este foarte probabil ca doamna Dancila sa fi sesizat niște simptome specifice autismului și, inainte…

- Cantareața Sanda Ladoși a facut marturisiri despre Ziua Indragostiților, dar și despre viața și casnicia sa in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Sanda Ladoși este casatorita de foarte mulți ani cu Ștefan Tache, cel alaturi de care a fost saltata de DIICOT in luna noiembrie a anului…

- MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 Iata cateva idei de mesaje pe care le puteti trimite. MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 „Fara dragoste suntem orfani de toate, fara pasiune suntem ca o moara de vant spanzurata in vid!” MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR…

- Ai de unde alege. Sunt peste 200 de declaratii de dragoste! Nu am nimic sa-ti spun decat ca te iubesc. Si mi-e teama ca vei crede despre mine ca sunt plictisitor. *** Sunt tot al tau si simt ca toata lumea e a mea. N-as putea fi fericit daca n-as avea iubirea ta. *** …

- Declarații de Ziua Indragostiților la romani. Daca la americani pe 14 februarie se sarbatoreste Valentine’s Day, la romani, ziua iubirii se celebreaza in fiecare an, de Dragobetele, in 24 februarie. Acesta este momentul in care ne exprimam parca mai mult iubirea fata de persoana de langa noi si in care…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- MESAJE DE VALENTINE'S DAY 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2018. Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afectiunea si dragostea pe care o simtiti, iar un mesaj, o urare sau o declaratie de dragoste este intotdeauna bine primita. Iata cateva idei de…

- Un cunoscut atlet a încetat din viata la doar 33 de ani în conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tânarul a fost gasit mort în propria casa.

- Primaria comunei Meteș organizeaza sarbatoarea „Dragobetele saruta fetele!”. Evenimentul, aflat la prima editie, va avea loc sambata 17 februarie 2018, la Caminul Cultural din localitatea Ampoita. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Zbuciumata viata amoroasa a ”vicelui” PMP, Radu Mihai Cristescu, fost mare sef, vreme de sapte luni, la Agentia Domeniilor Statului! Prins in ”ofsaid” de cateva ori, o data cu sotia unui general SRI, ”craiul” din partidul Elenei Udrea s-a dat pe brazda: are ochi doar pentru iubita lui! Indiferent unde…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Oana Roman nu se sfiește sa faca declarații personale in social media. Fie ca iși declara iubirea, mulțumirea, furia, frustrarea sau neputința, prezentatoarea emisiunii marca Viva! „Oana punct Roman“ o face intr-un mod unic. Vedeta a acceptat, dealtfel, și provocarea revistei VIVA! de a le scrie celor…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Berbec Este o perioada in care este de asteptat sa nu fiti tot timpul pe aceeasi lungime de unda cu rudele apropiate, in special cu copiii, ceea ce va va ingrijora profund. Nu este nevoie sa faceti eforturi disperate pentru a imbunatati situatia, ci lasati ca lucrurile sa se aseze singure.…

- Noua din zece elevi au baut alcool cel putin o data si 9% chiar au consumat droguri. Sunt concluziile socante ale unui studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog. Tentatia este la orice pas si elevii au ajuns sa-si manifeste viciile chiar la portile scolilor.

- Suzana Mates, cea cu care Victor Spirescu urma sa se casatoreasca, a povestit cum s-au scurs ultimele clipe de viața a iubitului ei. "Nu pot sa cred ca a gresit el, nu ar fi facut rau la nimeni! Stiu cum conduce si beat, si trez, era un nebun, dar avea control, nu se poate asa ceva! Inca stau…

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, potrivit Independent. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Dragostea pluteste in aer pentru indragita cantareata de muzica populara Nicoleta Voica. Cantareata s-a logodit in urma cu cateva zile si a venit cu iubitul la TV. Nicoleta Voica s-a indragostit de un barbat pe care il cunoaște de 30 de ani, dar cu care nu a avut decat o relație strict profesionala.…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Câteodata, chiar și cei care ne ajuta pe noi, profesioniștii Poliției Române, au nevoie de sprijinul nostru. Alina este unul dintre ei, are doar 28 de ani și este unul dintre specialiștii în operațiuni speciale, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna cu o soluție, atunci…

- Cantarețul Enrique Iglesias traiește cele mai frumoase clipe din viața sa. Partenera sa de viața, Ana Kournikova a nascut o pereche de gemeni. Fosta jucatoare de tenic care este impreuna cu artistul iberic de peste 15 ani a nasut in acest weekend, in secret.

- Un jucator in varsta de 33 de ani al echipei El Rayo San Anton a decedat, sambata, in timpul unui meci in localitatea Villarrobledo, relateaza Europa Press, conform La Vanguardia. Fotbalistul a fost transportat de urgenta la spitalul din Albacete, insa medicii nu au mai putut face nimic si au constatat…

- Pavel Bartoș merge la colindat cu fetele lui de Craciun, despre care spune ca este “cea mai importanta sarbatoare din familie”. Indragitul actor și prezentator al emisiunilor “Vocea Romaniei” și “Romanii au talent” de la PRO TV ne-a dezvaluit unde și cum va petrece Sarbatorile de iarna, cum se pregatește…

- Carmen Plesea, supranumita „imblanzitoarea de șerpi”, a fost extrem de cunoscuta cu mulți ani in urma. Carmen Pleșea, care a participat la petreceri cu Florin Salam , a mai cochetat cu modelling-ul, defiland pentru cațiva designeri romani, la diferite prezentari de moda, pe scenele din țara. De asemenea,…

- BERBEC: Ai rabdare și așteapta timpul potrivit. Inceteaza sa te mai forțezi atat de mult. Liniștește-te și lasa timpul sa treaca pentru ca se va intoarce in favoarea ta. Ești una dintre zodiile care vor avea de caștigat pe plan sentimental in 2018. TAUR: Pot exista neințelegeri.…

- Paula Chirila a facut o declarație incredibila despre barbatul de care a divorțat. Deși și-au spus adio, actrița marturisește ca inca il iubește pe cel care i-a fost partener de viața. Actrița Paula Chirila a divorțat de cel care i-a fost ani de zile partener de viața, Marius Aciu , impreuna cu care…

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Keo a primit cel mai frumos cadou, asa cum de altfel este si numele celei mai romantice piese ale sale de Craciun, cu peste 11 milioane de vizualizari! Iubita lui, Alexandra, este insarcinata si, peste putina vreme, ii va darui artistului un copil, asa cum si-a exprimat dorinta in ultima ei aparitie…

- Partenerul de scena al Stelei Popescu, actorul Alexandru Arșinel, a vorbit despre ultimele zile din viața regretatei artiste, despre care toata lumea spunea ca nu are probleme de sanatate."Cine se asteapta la asa ceva? Cine se gândeste la asa ceva? Toata lumea la unison a declarat…