- Mesaje, felicitari și urari de Craciun 2018: A devenit deja o tradiție ca de Craciun oamenii sa-și transmita urari si mesaje de felicitare. Mesaje pentru cei veseli, cu mult simț al umorului sau mesaje calde, serioase prin care sa ne aratam prietenia și gandurile bune colegilor, prietenilor și chiar…

- Magicele nopți ale Craciunului, colindelor și datinelor stramoșești sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspeții dragi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 5 – 31 decembrie 2018, in Parcul Tineretului, va gazdui magia unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera cu cele…

- Mesaje de Craciun pentru familie si prieteni Craciunul este despre timp petrecut cu familia si cu prietenii. Este despre a crea amintiri care sa dureze o viata. Craciun fericit tie si familiei tale! *** Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi,…

- Astazi, 11 decembrie 2018, se deschide Parcul Sarbatorilor de iarna de la Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentelor care vor fi organizate in zile viitoare este urmatorul: – astazi,11.12.2018, in situatia in care vremea permite recuperarea ghetii, patinoarul va functiona incepand cu ora 16.00; – sambata 15.12.2018,…

- Cele mai frumoase urari, felicitari și mesaje de Craciun, pe care le poți trimite celor dragi: prieteni, familie, iubita, sefi sau colegi | albaiuliainfo.ro Cadourile și mesajele de Craciun reprezinta surprize placute și motive de bucurie pentru cei care le primesc. Daca in privința cadourilor v-ați…

- MESAJE DE SFANTUL NICOLAE Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie" (de la nikao, „a invinge"), si laos, „popor", putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința". Sper…

- Mai mulți lideri județeni ai PSD au ținut sa-i transmita mesaje cu urari lui Liviu Dragnea, care sambata implinește 56 de ani, mesaje similare fiind postate și pe paginile unor organizații județene. Deputatul Nicolae Bacalbașa a spus ca nu i-a pregatit un cadou, dar ca el este ”mereu cu gandul bun”.Președintele…