MESAJE DE 8 MARTIE: Felicitari de 8 martie pentru soţii şi iubite MESAJE 8 MARTIE – Urari pentru soții „Pentru o ființa unica și minunata care imi lumineaza viața cu un singur suras! Soarta sa-ți daruiasca un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri și fericire! La muți ani draga mea soție” „Iti urez o zi a femeii in care sa te bucuri de fiecare raza de soare și de fiecare pata de verdeața și… de dragostea mea necondiționata.” „Azi uita cine ești și trezește-te la viața o data cu natura. Fii un fluture zglobiu și așeaza-te pe prima floare a puritații. Ziua sa-ți fie mai senina ca infinitul. La multi ani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

