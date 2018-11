Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri și calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Sfantul Arhanghel Mihail, Aparatorul Credintei,…

- Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica, inseamna "Cine este ca Dumnezeu?". In limba ebraica, Gavriil inseamna "barbat-Dumnezeu". In societatea tradiționala, Sfinții Mihail și Gavriil erau cinstiți pentru…

- Cornelia Catanga trece printr-o perioada foarte grea. Sora artistei este imobilizata la pat, iar medicii nu mai pot face nimic pentru ea. De altfel, vedeta sufera atat de mult, incat evita sa vorbeasca despre acest subiect. Din pacate pentru Cornelia Catanga, sora ei, mai in varsta decat ea, este suferinda…

- Sarbatoarea celor trecuți in neființa ține cu cu rugaciuni, atat pentru cei din iad, cat și pentru cei din rai, cu parastase, obiceiuri și superstiții de care romanii țin cont pana pe 8 noiembrie cand pica Sfinții Mihail și Gavril. Credincioșii trebuie sa se pregateasca de Sambata Morților, 3 noiembrie,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au desfasurat, joi, in comuna Mozaceni din judetul Arges editia cu numarul 55 a Campaniei „Sanatate pentru Sate”. In cadrul acestei Campanii, voluntarii au oferit pentru prima data servicii medicale locuitorilor din aceasta comuna, constand in efectuarea…

- Toamna este cunoscut drept anotimpul roadelor, cand cele mai multe fructe se culeg si se conserva in diferite moduri sau se consuma in stare pura. De asemenea, recoltarea cerealelor sau a anumitor legume este specifica acestui sezon. Pe langa aceste roade, toamna este un anotimp care abunda totodata…

- Dupa 17 ani de relație, dar și trei de cand sunt, oficial, soț și soție, Marius Dragomir și Nicoleta și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Artistul și tanara de profesie hairstylist au ales ca data pentru cununia religioasa fix ziua in care s-au cunoscut, 23 septembrie. Dupa ce a suferit un…

IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Salajului și Maramureșului, a sfințit pictura bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din satul Urca, ce aparține de comuna clujeana Viișoara,...