Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la UE, Gordon Sondland, aflat joi la Bucuresti, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca SUA sunt dispuse sa ajute Romania in "orice probleme legate de statul de drept"."SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la UE, Gordon Sondland, aflat joi la Bucuresti, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca SUA sunt dispuse sa ajute Romania in "orice probleme legate de statul de drept". "SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente, anume ca…

- Aflat intr-o vizita la Bucuresti, presedintele interimar al PDM, Pavel Filip, a avut astazi o intrevedere cu presedintele Senatului, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu și cu Norica Nicolai, fost europarlamentar și susținatoare a țarii noastre in Parlamentul European.

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera…

- Guvernul finlandez si membri ai Comisiei Europene s-au intalnit vineri cu ocazia inceperii de catre Finlanda a presedintiei semestriale a Consiliului UE si pentru a discuta agenda acestei presedintii preluate de la Romania, relateaza agentia dpa. Finlanda a anuntat deja ca un obiectiv…

- Ambasadorul Hans Klemm a tinut un discurs in care a vorbit despre Parteneriatul Strategic SUA-Romania, despre angajamentul romanilor fata de democratie si statul de drept, demonstrat la alegerile din luna mai, si despre rezultatele economice „puternice" ale tarii noastre. La receptie participa presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe procurorul general al SUA, William Barr, context in care oficialul american a subliniat importanta ca Romania sa ramana un aliat predictibil, stabil si responsabil, care respecta si promoveaza valorile democratice si statul de…

- Exprimari total nepotrivite pot avea inclusiv primii oameni in stat. Atat presedintele Klaus Iohannis, cat si premierul Viorica Dancila, au folosit cuvantul „autist” ca insulta la adresa adversarilor politici, scrie ProTV. Radu Raileanu, Activewatch: „Fara sa vizeze lezarea demnitatii grupurilor…