- Mesaje de Craciun pentru soacre - poate cele mai importante mesaje Iti multumesc ca ai dat viata minunii de langa mine si ai schimbat sensul cuvantului soacra, alegandu-ma cu inca o mama. Iti multumesc pentru toate clipele in care m-ai sprijinit, incurajat si mi-ai aratat ca esti mandra de…

- MESAJE DE CRACIUN 2018. N-a mai ramas mult timp pana cand vom sarbatori Craciunul, fapt pentru care iti propunem sa te pregatesti si sa-ti alegi mesajul pe care sa-l trimiti celor dragi. De Craciun, sa deschidem usa pentru oaspeti dragi si inima pentru speranta, bucurie si lumina. Sa fim mai buni…

- Mesaje de Craciun pentru familie si prieteni Craciunul este despre timp petrecut cu familia si cu prietenii. Este despre a crea amintiri care sa dureze o viata. Craciun fericit tie si familiei tale! *** Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi,…

- Spune-ne si tu povestea omului special din viata ta. Celui caruia vrei sa-i multumesti. Trimite mesaje - text sau video - pe numarul de WhatsApp 0733.508.076 sau pe paginile de Facebook ale TVR 2 si Stirilor TVR. Noi vom avea grija sa le aratam intregii tari.

- MESAJE DE SFANTUL NICOLAE Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie" (de la nikao, „a invinge"), si laos, „popor", putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința". Sper…

- Pentru ca ne apropiem de perioada cadourilor va propun cateva decoratiuni din materiale reciclabile 1. Brad stralucitor realizat din resturi pretioase de dantela,satin,matase si paiete. 2. Brad ,,Undeva Candva realizat dintr o carte veche pe care am aplicat diverse materiale stralucitoare si dantela…

- Politistii de prevenire si politie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, in colaborare cu reprezentantii Sectiei Nationale de Drumuri Targu Jiu, vor aplica joi, 18 octombrie, pe carosabil, in zona trecerilor d...