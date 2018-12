Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a depus, vineri dimineața, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. Ulterior, președintele a postat un mesaj pe Facebook.„In Decembrie 1989, satui de abuzuri și neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor. Semenii noștri și-au…

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat un mesaj de condoleante presedintelui franez Emmanuel Macron, in urma atacului armat care a avut loc la Strasbourg. Marti seara, in jurul orei 20.00, un individ inarmat cu o arma automata a patruns in perimetrul Targului de Craciun desfasurat in centrul orasului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, un mesaj, cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie, precizand ca sustine lupta anticoruptie si pe magistrati care poarta aceasta batalie cu coruptia. „Coruptia este o boala care macina democratia si tine captivi milioane de oameni in saracie. Coruptia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita pentru "orice scenariu, pentru orice masura" in cazul conflictului ruso-ucrainean, insa a aratat ca partile implicate trebuie sa trateze situatia cu calm. "Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu, pentru orice masura,…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, vineri, anchetarea cu celeritate a cauzelor producerii accidentului de la Alba Iulia, in care un militar si-a pierdut viata, electrocutat. Seful statului transmite condoleanțe familiei și camarazilor militarului care și-a pierdut viața la Alba Iulia, alaturi de intreaga…

- O romanca in varsta de 23 de ani a fost gasita moarta in camera in care locuia, in localitatea Padova. Camera era pusa la dispoziție de o asociație care ajuta persoanele dependente de droguri. Vezi galeria foto + 2 + 2 Roxana Chelea a acceptat ajutorul oferit de asociația Albignasego, primind o camera…

- Ministrul Justiției i-a dat replica lui Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia dupa ce Comisia de la Veneția a prezentat concluziile asupra modificarilor aduse legilor justiției . Tudorel Toader spune ca „intr-o lume normala, este inadmisibil ca Președintele Republicii sa aștepte demisia Ministrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat, duminica seara, la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie. Seful statului a venit la scoala generala nr.4 din Sibiu, in jurul orelor 19.30, singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis. Presedintele nu a vrut sa faca nicio declaratie,…