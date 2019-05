Mesaj transmis de Papa Francisc inaintea vizitei sale in Romania. "Vin intre voi ca sa mergem impreuna

Stiri pe aceeasi tema

- Sanctitatea Sa Papa Francisc a spus, in mesajul transmis luni, la TVR1, inaintea vizitei sale in Romania, ca vine intre romani pentru a „merge impreuna”, iar gandul ca mai sunt cateva zile pana la calatoria in țara noastra il bucura.”Dragi frati si surori din Romania! Mai sunt doar…

- „Azi, de ziua Europei, calatoresc spre Iași, capitala Moldovei, unde ma voi intalni cu mii de patrioți romani. Pentru ei, am un singur mesaj: Europa inseamna Romania! Europa a insemnat mereu Romania! Suntem și am fost mereu europeni și trebuie sa ni se respecte identitatea! Romaniei nu i s-a…

- Astazi este Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Cu aceasta ocazie Ambasada SUA la Bucuresti a transmis un mesaj prin care puncteaza faptul ca "amenintarile recente la adresa reporterilor de investigatie din Romania nu isi au locul intr o civilizatie democratica, occidentala". "Astazi ii onoram pe numerosii…

- In perioada 31 mai ndash; 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitatii Sale se desfasoara la invitatia Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a adresat aceasta invitatie prima data in luna mai 2015, cu prilejul aniversarii a…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc, in Romania. Va fi primit de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in data de 31 mai 2019. In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitații Sale…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania a fost facut public de Administrația Prezidențiala. Sfantul Parinte se va afla la la Blaj in data de 2 iunie, duminica. Acesta va sosi pe Campia Libertații in jurul orei 10,30 și va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri…

- La o zi dupa ce Klaus Iohannis a afirmat ca guvernarea PSD a reprezentat “”un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania”, Lia Olguta Vasilescu i-a transmis sefului statului ca de la preluarea guvernarii, social-democratii s-au ocupat de cresterea pensiilor, a salariilor si au…

- Gabriela Zoana a transmis, intr-un comunicat, ca președintele "Klaus Iohannis trebuie sa plece de la Cotroceni". "Vreau un presedinte de tara competent, nu unul letargic. Un presedinte care sa tina la acest popor si sa nu asculte ordinele strainilor in nicio imprejurare. Vreau ca presedintele…