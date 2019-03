Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times a publicat o scrisoare a ministrului roman al Justiției, Tudorel Toader, in care solicita ca Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef DNA, sa nu fie numita in funcția de procuror-șef european. La baza cererii stau, potrivit scrisorii, dosarele deschise de aceasta impotriva mai multor…

- UPDATE: Sedinta a fost amanata pentru saptamana viitoare din lipsa de cvorum. La dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor de marti asupra motiunii, ministrul Tudorel Toader a fost criticat de deputatul PSD Florin Iordache, care i-a cerut sa spuna cand va da ordonanta privind punerea in aplicare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa nu-l va sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, în cazul motiunii simple îndreptate împotriva sa si ca parlamentarii Uniunii îl vor sanctiona prin vot.

- Tudorel Toader este in centrul unui nou scandal in justiție, doua ce Guvernul a aprobat OUG 7 prin care judecatorii puteau ajunge procurori de rang inalt. Magistrații, judecatori și procurori, au demarat ample proteste, fara precedent in istorie, iar romanii au ieșit, din nou, in strada. Guvernul…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a afirmat luni ca OUG 7/2019, prin care au fost aduse modificari legilor Justitiei, trebuie abrogata, sustinand ca depaseste solicitarile exprimate de Consiliu. "Din punctul nostru de vedere si din punctul meu…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, in sedinta de Guvern, un mesaj in favoarea Ordonantei de Urgenta a ministrului Tudorel Toader, pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite. Premierul a prezentat concluziile vizitei de lucru de la Bruxelles, unde a fost,…

- Tudorel Toader a raspuns intrebarilor cu privire al amenințarea statului de drept prin adoptarea ordonanței de urgența pregatita de ministrul Justiției cu privire la rejudecarea cauzelor care au fost la completuri ilegal constituite.

- ”Nu am "negociat" demnitatea de ministru al Justiției cu reprezentanții PNL sau din alta formațiune politica. Am acceptat propunerea primita din partea alianței de guvernare!” a scris ministrul Justiției, Tudorel Toader, miercuri seara, pe Facebook.