Mesaj SURPRINZĂTOR transmis de Liviu Arteni, fostul soţ al Israelei. "Regret că am..." Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada! Am mancat din tomberon si am intrebat oameni daca ar putea sa ma ajute cu un euro macar ca sa-mi iau si eu o paine si o sticla de vin. M-am certat cu pescarusii pentru o bucata de paine! Atat de rau am ajuns ajuns! Dorm pe strada si ma spal pe plaja... Regret ca am suparat un suflet ca Israela!",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri cutremuratoare despre perioada in care a suferit cea mai dificila operatie. A avut o sangerare in stomac si a fost nevoita sa stea in sala de operatie 12 ore. “Eu am vrut un anestezist particular, pe care sa-l platesc eu. Nimeni nu voia…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Vicepreședintele PSD, Ecaterina Andronescu, și-a prezentat candidatura la funcția de președinte executiv al PSD. Senatorul susține ca o astfel de competiție nu este una in care poate decide „un singur om cine candideaza și cine nu”. Astfel, fostul ministru al Educației a oferit informații despre temele…

- Ziua Internationala a Femeii | 8 Martie, ziua in care femeile luptau pentru niste drepturi Ziua de 8 Martie este cunoscuta in intreaga lume ca sarbatoarea internaționala a femeii si coincide, ca perioada din an, cu un nou inceput, insa semnificatiile acestei zile sunt legate si de lupta femeilor pentru…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones, și-a cerut scuze pe Twitter pentru ca i-a sugertat colegului sau, Mick Jagger, sa-și faca vasectomie pentru a nu mai deveni din nou tata la varsta pe care o are, scrie The Guardian. „Mick e un nenorocit batran”, a declarat Richards pentru Wall Street…

- Yannick Ferreira Carrasco (24 de ani) a semnat cu chinezii de la Dalian Yifang. Atletico Madrid a primit in schimbul lui 30 de milioane de euro. Mijlocașul belgian a fost curat intens de cele mai importante formații din Europa, insa a ales China. ...

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- "Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA si avand in vedere ca evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii de catre Presedintele Romaniei difera de cea a Ministrului Justitiei, se impune o analiza aprofundata a acestui document,…

- Ianis Hagi a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie in care celebra golul reușit in meciul de luni seara cu FC Botoșani, 2-1, alaturi de mesjaul: "Mult a fost, puțin a ramas. Inca un pas spre play-off". Simona Halep, prima declaratie despre COPIL si RETRAGEREA din circuitul WTA…

- Astazi, 16 februarie, prim ministrul Romaniei, Vasilica Viorica Dancila si ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, au participat la sedinta de evaluare a activitatii desfasurate in anul 2017 de Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit MAI, bilantul a fost prezentat de catre inspectorul…

- Studenți din peste 200 de universitați din intreaga lume s-au inscris la Red Bull Can You Make It? și sunt pregatiți sa plece in aventura vieții lor in Europa, fara niciun ban in buzunar, folosind ca unica moneda de schimb doza de Red Bull. Perioada de aplicație la Red Bull Can You Make It? s-a […]

- De Valentine rsquo;s Day, Andra a postat pe retelele de socializare doua fotografii cu ea si Maruta, insotite de un mesaj de dragoste care a ajuns si la sufletele fanilor ei. Cei care ii urmaresc activitatea in online i-au facut numeroase complimente.

- Madalina Ghenea și Matei Stratan, impreuna de Sfantul Valentin. Sau cel puțin asta reiese din cea mai recenta fotografie postata de vedeta pe contul de socializare, in care apare mana unui barbat. Se pare ca cei doi s-au impacat. Madalina Ghenea a postat o fotografie cu mana unui barbat, care cel mai…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus (56 de ani), diagnosticata cu cancer la san in septembrie 2017, a facut publica prima imagine dupa ce a terminat sedintele de chimioterapie si a suferit o interventie chirurgicala, precizand ca tratamentul a avut succes.

- Actrita Kim Cattrall a atacat-o pe colega ei din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, numind-o „cruda“ si „ipocrita“, dupa ce aceasta i-a transmis condoleante pentru moartea fratelui ei, scrie BBC.

- Recentul protest al cetatenilor comunei Micesti, nemultumiti ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, nu mai pot calatori pana in Pitesti.a fost comentat de presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu. "Nu poate exista dezvoltare, daca nu exista libertate de miscare. Este un principiu pe cat de…

- In seara zilei de ieri, 7 februarie, la Chisinau a avut loc premiera unicului film artistic din Moldova care, cu 25 de ani in urma, a fost nominalizat la Cannes, dar despre care Moldova nu stie aproape nimic. Si asta pentru ca, in urma mai multor incidente neplacute, filmul a disparut, iar singura copie…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.Citeste…

- Simona Halep a postat un mesaj dupa finala pierduta la Australian Open 2018. Romanca s-a declarat satisfacuta de prestația de la Melbourne, i-a mulțumit antrenorului Darren Cahill și spera sa mai aiba oportunitatea de a caștiga inca un Grand Slam. Simona Halep, locul 11 in topul all-time al…

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de incurajare Simonei Halep, dupa infrangerea din finala de la Australian Open, in care i-a transmis sa continue pentru ca in cele din urma va castiga un titlu de Grand Slam. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul USR, Dan Barna, vine cu o reactie transanta dupa ce mai multi colegi au decis sa conteste in instanta rezultatele congresului prin care acesta a fost declarat presedinte al Uniunii Salvati Romania. Intr-un interviu acordat Europa FM, Barna sustine ca nu are nicio emotie in privinta demersului…

- Gabriel Enache și Lena sunt mai fericiți ca oricand de cand in viața lor a aparut baiețelul, dar și de cand au devenit soți și soție. Chiar daca a divorțat de soția sa, Gabriel Enache nu a stat pe ganduri și s-a casatorit imediat cu femeia care i-a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj tuturor romanilor, cu prilejul noului an. Seful statului considera ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca si-a demonstrate atasamentul fata de valorile democratiei.

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept ...

- Florinel Coman, 19 ani, este unul dintre jucatorii preferați ai lui Gigi Becali, iar patronul de la FCSB este foarte atent la evoluția acestuia. Becali a dezvaluit ca i-a cerut lui Florinel Coman sa lucreze mai mult la capitolul forța. "Eu am vorbit cu el și i-am zis «Florinele, tu, ca finețe, ești…

- Liviu Varciu s-a intors din indepartata Asie, dupa ce a parcurs aproape 5.000 de kilometri prin Vietnam, Laos, Cambodgia si Thailanda alaturi de Andrei Stefanescu. Carismaticul artist s-a filmat in masina in timp ce a facut public un mesaj. Filmarea incepe cu el in timp ce este incruntat si are cateva…

- Romania a trecut printr-un moment negru in urma pierderii ultimului monarh, Regele Mihai. Dupa funeraliile Majestatii Sale Defuncte, Principesa Margareta a transmis un mesaj romanilor. Principesa Margareta, Custodele Coroanei Regale a transmis tututor romanilor, un mesaj cu durere in suflet, primul…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident de tren care a avut loc în SUA. Aproximativ 77 de pasageri și șapte membri ai echipajului se aflau în tren în momentul respectiv, iar zece persoane au fost ranite. "Accidentul de tren care a…

- Cristi DanileA, judecAƒtor la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat A®n direct la Europa FM cAƒ luni, 18 decembrie, A®ntre orele 12.00 AYi 13.00, magistraAii din judeAele SAƒlaj, MaramureAY, Cluj AYi BistriAa vor ieAYi A®n stradAƒ,A®n faAa tribunalelor, A®mbrAƒcaAi…

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…