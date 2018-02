Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a Colegiului National Vlaicu Voda din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj emoționant și trist presedintelui Klaus Iohannis. Eleva comenteaza situația actuala din țara noastra și scrie ca va pleca din țara dupa terminarea...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca este necesar ca Romania sa fie un stat performant cu o justitie independenta si eficienta.

- Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, face declarații interesante despre premierii propuși de Liviu Dragnea, atragand atenția la ”ușurința” cu care președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a acceptat. ”PSD lanseaza Guvernul cu mascota, iar Liviu Dragnea a gasit punctul sensibil al lui Klaus Iohannis.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis ca liberalii iși doresc alegeri anticipate și ca partidul pe care il conduce este dispus sa-și asume raspunderea pentru a incepe negocierile in vederea formarii unei majoritați parlamentare pentru sprijinirea unui guvern…

- Familia Regala s-a reunit, sambata, la Necropola Regala de la Curtea de Arges, la 40 de zile de la funeraliile Regelui Mihai I. Acolo a ajuns si fostul Principe Nicolae, cu sotia lui, cel care nu a fost lasat sa urce in trenul care l-a dus pe Rege catre locul de veci. A

- Sambata s-a circulat cu dificultate pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Cu totii stim ca Anamaria Rosa, fiica regretatululi artist Aurelian Preda, a trecut prin clipe dureroase de la moartea tatalui sau. Aceasta a ramas in grija unui bun prieten, pentru care a postat un mesaj de-a dreptul emotionant pe pagina de Facebook. Anamaria Rosa Preda nu poate trece nici acum peste…

- Regele Mihai I a fost inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii participand reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat de multimea de oameni care s-a alaturat cortegiului funerar al Regelui Mihai I, „o autentica expresie a iubirii…

- Florin Dumitrescu, mesaj emoționant inainte de inmormantarea Regelui Mihai, care are loc in aceasta seara, la Curtea de Argeș. Acesta considera ca tara a mai pierdut un om de valoare. Sambata, 15 decembrie, ora 18:09, Circa 12.000 de oameni sunt la Curtea de Argeș și așteapta sosirea Trenului Regal.…

- Personalitați și membri ai Caselor Regale din strainatate participa sambata la funeraliile Regelui Mihai . Printre aceștia, și Prințul Charles. Despre Prințul Charles și Principesa Margareta s-a scris, in trecut, ca au fost la un pas sa se casatoreasca . O revista spaniola a prezentat-o in 1974 pe Principesa…

- Mii de oameni au asteptat, la Curtea de Argeș, trenul regal care a transportat trupul neinsufletit al Regelui Mihai. Acestia au aplaudat si au aprins luminile telefoanelor mobile.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Funeraliile…

- In aceste momente Trenul Regal trece prin Pitești.Mii de oameni au sosit in gara sa faca cu mana familiei indoliate. Trenul Regal a incetinit in mai multe stații pe drumul catre Curtea de Argeș și astfel programul a fost modificat.Ceremonia de inmormantare va incepe dupa…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…

- De departe unul dintre cele mai puternice și emoționante momente ale funeraliilor Regelui Mihai I l-a reprezentat procesiunea de la Palatul Regal pana la Mitropolie. Sute de mii de romani au fost in strada pentru un ultim omagiu. Sicriul așezat pe un afet de tun, steagul, coroana, familia, sute de mii…

- Lacrimi, flori, mesaje și imagini emoționante de la funeraliile Regelui Mihai. Romania iși ia, cu adevarat, ramas-bun de la Regele ei... Amanunte de ultima ora de la inmormantarea Majestatii Sale, Regele Mihai. Ultimele vesti de la Curtea de Arges spun ca peste 10.000 de oameni sunt asteptati la inmormantarea…

- Regele Mihai este condus sambata pe ultimul drum in cadrul unui ceremonial impresionant, cum Romania contemporana nu a mai cunoscut. La funeraliile asista inca de dimineața zeci de mii de romani, care au venit la Palatul Regal. Funeraliile au inceput cu ceremonii religioase și militare. Sicriul a fost…

- Regele Mihai va fi ingropat in jurul orei 19.00, sambata, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, in centrul Capitalei, pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Sambata, 16 decembrie 2017, pentru pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei, CFR Calatori va mari capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord – Curtea de Arges si retur, ...

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu, a anunțat, citat de agenția IPN, ca va face un demers catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sa declare ziua de sâmbata, 16 decembrie, zi de doliu national, avînd în vedere relația istorica a Moldovei cu Regele…

- Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat…

- Inca din 1866 Romania s-a indentificat cu monarhia. Mai in trecut, Principatele Romane au fost conduse de domnitori. Situația avea sa se schimbe brutal in 30 decembrie 1947 cand Regele Mihai I este forțat sa abdice de comuniști care instaureaza republica, fara un referendum. Forma republicana de…

- Regele Mihai este adus miercuri in tara, sicriul cu trupul neinsuflețit al acestuia urmand sa ajunga la ora 11 la Aeroportul Otopeni, dupa care va fi transferat la Castelul Peles. Miercuri, la ora 11.00, sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat…

- PNL Curtea de Arges solicita public colegilor din legislativ si conducerii municipalitatii sa se solidarizeze cu propunerea lor de omagiere concreta a fostilor suverani ai tarii. In aceste clipe triste in care poporul nostru ...

- La eveniment, in prezența președintelui Klaus Iohannis, dar și a Patriarhului Daniel, Principesa Margareta a ținut un discurs. La ședința solemna au participat și foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu. Ion Iliescu nu a fost prezent in Parlamentul Romaniei. Regele Mihai…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- Printul Charles al Marii Britanii va participa la inmormantare a Regelui Mihai, sambata, 16 decembrie, la noua Catedrala Episcopala de la Curtea de Arges, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu. Din cate am inteles, a confirmat deja (prezenta la inmormantare -n.r.)…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I va fi transportat de la Bucuresti la Curtea de Arges cu Trenul Regal pe 16 decembrie, a anuntat Biroul de presa al Casei Majestatii Sale. 0 0 0 0 0 0

- In unele zone, Sfanta Filofteia era considerata o sora indepartata a Sfantului Ilie și i se mai spunea ”aducatoarea de ploi”. Tradiția consemneaza mai multe procesiuni cu moaștele Sfintei Filofteia pe timp de seceta. Dupa realizarea rugaciunilor potrivite și prin mijlocirea ei in fața lui Dumnezeu,…

- Ștefan Dumitrache, director Muzeul Municipal Curtea de Argeș, impreuna cu Muzeul Municipal Curtea de Argeș, transmite sincere condoleanțe familie Regale a Romaniei. „Muzeul Municipal Curtea de Argeș este alaturi de intreaga familie Regala a ...

- Zilele de 14, 15 si 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu national pe teritoriul Romaniei in memoria Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947, Executivul adoptand, in sedinta de miercuri, o hotarare in acest sens. ”In…

- Programul funeraliilor (fostului) Rege Mihai I al Romaniei. Majestatea Sa va fi inmormantat pe 16 decembrie la Curtea de Arges. (Fostul) Rege Mihai I al Romaniei va fi inmormantat in Necropola Regala de la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges, langa Regina (?) Ana, cea care i-a stat alaturi…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat o scurta declarație la aflarea veștii despre decesul Regelui Mihai. Acesta a fost intrebat de reporterii Libertatea ce sentimente are cu privire la dispariția definitiva a fostului suveran roman. „A murit un fost șef de stat. Din patru am ramas…

- Tudose: Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate Premierul Mihai Tudose a postat, marti, un mesaj pe Facebook, aratand ca poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a transmis, marti, condoleante Familiei Regale a Romaniei, Guvernului si poporului roman in contextul decesului Regelui Mihai si a subliniat ca fostul suveran a fost o figura foarte importanta a istoriei comune a celor doua state. 'Condoleante…

- La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. Regele Mihai a incetat din viata, joi, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. „La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, …

- Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei a murit.Trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi adus miercuri in tara si va fi depus la Sinaia, la Castelul Peles. Joi va fi adus la Bucuresti, iar sambata urmeaza sa fie inmormantarea la Curtea de Arges .Regele Mihai (96 ani) s-a nascut pe 25…

- Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii, apreciind ca Parlamentul a incalcat principiul separatiei puterilor…

- Renata Marin, mama vitrega a Andreei Marin, inca nu a trecut peste moartea sotului, Dan Marin. La aniversarea de 15 ani a casniciei, vaduva tatalui ”Zanei” i-a scris un mesaj sfasietor barbatului care a incetat din viata in urma cu un an.

- Caravana “Fii pregatit!” va ajunge sambata, 18 noiembrie, in orasul Curtea de Arges si va fi amplasata in parcarea Bisericii Domneasca iar duminica, 19 noiembrie, in orasul Campulung Muscel si va fi amplasata in Piata Primariei. Timp de doua zile, in intervalul orar 10:00 - 18:00, personalul…