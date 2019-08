Mesaj sfasietor al Dianei Bisinicu, legat de moartea lui Marcel Toader. "Drum lin la stele, Nasule!"

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bisinicu, fina lui Marcel Toader, a fost socata de moartea omului de afaceri. Cantareata a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant, dupa ce a aflat ca cel care a condus-o la altar a murit.

- Ieri, s-a propagat șocanta informație ca Marcel Toader, una dintre cele mai controversate apariții din showbiz-ul nostru, a murit fulgerator. Din primele informații, afaceristul se afla la masa, impreuna cu niște prieteni, atunci cand a suferit un infarct.

- Marcel Toader a murit fulgerator, la numai 56 de ani, iar apropiații și cei care l-au indragit pe afacerist nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a fost una cu adevarat subita, iar nimic nu anunța ce va urma sa se intample.

- Solistul Johnny Sandulescu se afla langa Marcel Toader, in momentul in care omul de afaceri in varsta de 56 de ani a suferit un infarct. Acesta a declarat ca nu poate sa-și revina din șoc dupa decesul brusc al prietenului sau. "Doamne, este groaznic ce s-a intamplat. Nu pot sa imi revin. Venisem la…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin, fosta soție a lui Marcel Toader, a facut o scurta declarație dupa moartea acestuia. Maria Constantin a fost ultima dintre cele șase soții pe care le-a avut omul de afaceri marcel Toader. cei doi au divorțat cu mare scandal in ianuarie 2018. Dupa ce a aflat…

