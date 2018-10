MESAJ RUNE săptămâna 24-31 OCTOMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Etalarea şi previziunea RUNELOR! Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. "Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Ele pot fi facute din orice material, dar cele mai uzuale sunt din piatra sau lemn, cu simbolul din alfabetul runic sculptat in ele. Cele mai comune sunt cele cu alfabetul runic german si contin 24 rune. Runele erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor, variilor obiecte sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

