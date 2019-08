Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a emis RO ALERT din cauza degajarilor mari de fum survenite in urma incendiului dezastruos de pe strada Interioara. Potrivit pompierilor constanteni care se lupta inca cu focul, au ars aproximativ 500 metri patrati de mase plastice. Alerta a fost receptionata…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea 2 Mai pentru deblocarea unui autoturism. Din primele informatii, un copil de un an este blocat in vehicul. Intervin salvatorii de la Sectia Mangalia si echipajul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe strada Trandafirului din localitatea Movilita. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre o persoana cazuta in fantana.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de…

- Aproape 300 de persoane, dintre care 75 de minori, participanti la Festivalul Neversea, au primit ingrijiri medicale de la paramedici in cele cinci puncte medicale de prim-ajutor amenajate pe Plaja Modern, in prima noapte de spectacol, informeaza, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in sensul giratoriu din zona Taverna Sarbului din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Theodor Burada cu Cibinului din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile…

- Alerta, joi seara, in localitatea Poarta Alba din județul Constanța. Un adolescent de 15 ani e cautat de scafandri dupa ce, impreuna cu doi minori, a intrat in apa unui canal de irigații pentru a se scalda și nu a mai ieșit. La fața locului intervin mai mulți scafandri, a anunțat Inspectoratul pentru…

- O carte postala care infatiseaza o zi insorita in centrul orasului Medgidia, din anul 1982. Ilustrata a ajuns la Craiova, asa cum puteti citi pe verso ul acesteia. Accesand Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta, aveti ocazia de a vedea o importanta colectie de carti postale care infatiseaza litoralul…