- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.

- Este disponibil un stoc de material antiderapant de peste 17.000 tone Directia Generala de Asistenta Sociala continua actiunile privind identificarea si cazarea persoanelor fara adapost Ca urmare a prognozelor meteorologice care anunta ninsori in Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus…

- In urmatoarele trei zile se vor semnala ninsori, dar și lapovita si polei, in mai mlte zone din țara, inclusiv Bucuresti, iar vantul va avea unele intensificari pana la moderat, potrivit unei prognoze de ultima ora a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Vremea in Capitala, in intervalul 9-11…

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ninsoare incepand de marți noaptea și pana miercuri seara, pentru București și toata zona de sud și sud-est a Romaniei. Potrivit ANM, in intervalul 02.00 noaptea și 20.00 seara, in 17 județe, inclusiv București, se vor inregistra intensificari susținute…

- Pe pagina de Faceebok a Ministerului Afacerilor Interne a aparut, zilele trecute, mesajul unei femei care ii transmitea mulțumiri unei polițiste de la Circulație. Aceasta reușise sa-i prinda in timp record pe hotii care ii furasera telefonul. Libertatea a gasit-o pe agenta de la Brigada Rutiera a Capitalei…

- Echipajele ISU București-Ilfov au intervenit pana la ora 12:00 pentru degajarea a 91 de capaci/crengi de pe carosabil sau autoturisme, avariate 67 autoturisme.Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben, pentru 30 de județe și Capitala, care intra in vigoare duminica, la ora 22.00,…

- „Atenție, in urma cu puțin timp s-a produs un cutremur. Pastrați-va calmul, pot urma replici ale cutremurului”. Este mesajul transmis de ISU-București, in urma seismului cu magnitudine de 5,7, care a fost resimțit și in Capitala. Purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov a anunțat ca nu au fost inregistrare…