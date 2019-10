Mesaj RO-ALERT după ce un urs a fost văzut într-un sat din Horezu Locuitorii din satul Ursani, orasul Horezu, au fost avertizati, marti seara, prin RO-ALERT dupa ce in zona a fost semnalata prezenta unui urs, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, animalul ar fi fost prins intr-un lat si poate deveni periculos daca cineva se apropie de el, cetatenii fiind sfatuiti sa sune imediat la 112 daca il vad.



In zona a fost trimis un echipaj SMURD, la fata locului intervenind si jandarmi, politisti si padurari. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din satul Ursani, orasul Horezu, au fost avertizati, marti seara, prin RO-ALERT dupa ce in zona a fost semnalata prezenta unui urs, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Potrivit sursei citate, animalul ar fi fost prins intr-un lat…

- Doua persoane au fost ranite si transportate la spital, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 7, in localitatea Budesti, in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit…

- Sistemul RO-ALERT a trimis un avertisment dupa ce doi barbati au fost atacati de un urs, duminica, in zona localitatii Malureni, din judetul Arges. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, atacul a avut loc in zona Valea Butii, in apropierea drumului catre Bradet,…

- Un incendiu ce se manifesta pe o suprafata de 100 de metri patrati a izbucnit, joi, intr-o tipografie din comuna Danicei, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Un tanar de 21 de ani, din judetul Olt, a murit joi inecat in barajul Zavideni de pe raul Olt, fiind gasit de echipajele de salvare dupa mai bine de doua ore de cautari, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, tanarul se…

- Un baietel de doi ani, din comuna Alunu, a fost ranit grav, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe un drum din localitate, el urmand sa fie transportat la un spital din Craiova cu un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Valea Oltului, pe DN 7, in localitatea Proieni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. In urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, doua persoane au fost ranite, șoferul mașinii (28 de ani) și tanara din dreapta…

- Populatia si turistii din jurul statiunii Calimanesti au fost avertizati de autoritati, vineri dupa-amiaza, prin sistemul RO Alert, sa evite zona din jurul Manastirii Turnu, unde a fost semnalata prezenta unui urs, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…