La mai bine de doi ani de cand temutul Fane Spoitoru s-a stins din viața, durerea din sufletul soției sale nu s-a micșorat. Dimpotriva, golul pare sa fie mai mare de la o zi la alta.(Cum caștigi bani rapid) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, mesajul ravașitor al Elenei Titișor. (CITEȘTE ȘI: SUPERTARE! CE FACEA […] The post Mesaj ravașitor al vaduvei lui Fane Spoitoru: ”Pentru mine ești intreaga lume…” appeared first on Cancan.ro .