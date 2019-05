Mesaj plin de FURIE pentru Carmen Dan: „Ciolanul s-a terminat, stăpânul nu mai are altele să vă dea” „E timpul. E timpul sa pleci acasa, doamna Dan. Pentru permanenta atitudine fațarnica pe care ai adoptat-o inca de la inceputul mandatului. Pentru ca ne-ai mințit. Cu zambetul pe buze la parade sau cu lacrimi false in ochi la catafalcul eroilor. Pentru ca nu ai schimbat #chiarnimic in acest minister, in pofida tuturor promisiunilor. Pentru ca ai permis, uneltind și complotand, sa ne ranjeasca infractorii in fața, la adapostul umbrelei roșii. Pentru ca ai ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze aceasta țara, ordine transmise mai departe, cu orice risc, pentru protejarea unui infractor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

