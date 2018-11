Mesaj pentru români: “Sunteţi pe pragul de a fi trataţi ca cetăţeni de rangul 2 de această Uniune Europeană” Aceste rapoarte, ca sa fie clar, nu sunt legislative, sunt doar consultative, in acest moment. E important sa nu dramatizam ce s-a spus saptamana aceasta la Strasbourg. Ceea ce e clar e ca sunteti o tara care a trecut printr-o perioada oribila de istorie. Teribil, oribil! Au trecut 25 de ani, si faceti progrese. Fara discutii. Prieteni buni de-ai mei investesc in Romania. Ceea ce e interesant. E un bun sistem de educatie, sunt lucruri interesante care se intampla. Romania are perspective foarte bune de viitor. Un viitor foarte bun, nu am niciun dubiu in sensul asta. Dar! Dar sunteti pe pragul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

