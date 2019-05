Mesaj nou de vreme severa: Informare meteo. Se schimba vremea in toata tara. Ce spun specialistii

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, la ora 06.45 a avertizare de vreme severa imediata pentru judetul Constanta, valabila, pana la ora 08.00.Sunt vizate localitatile Navodari, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Balcescu, Corbu, Crucea,…

- Vremea va fi marcata de un cod galben pentru manifestari de instabilitate atmosferica, valabil pe toata durata weekendului. Care sunt precizarile ANM. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca zilele urmatoare vor predomina ploile in majoritatea regiunilor, deși maximele…

- Meteorologii au transmis marti un mesaj de vreme severa. Astfel, se va inregistra instabilitate atmosferica accentuata si intensificari ale vantului. In intervalul 30 aprilie, ora 14 ndash; 01 mai, ora 21, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratieie Nationala de Meteorologie a emis, in urma cu putin timp, un mesaj nou de vreme severa imediata, valabil pana la ora 07.00, in zona litorala a judetului Constanta.Potrivit specialistilor in meteorologie este avertizare tip Cod Galben si in…

- Specialiștii din Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pana in data de 6 mai. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Paste si 1 Mai 2019. Prognoza meteo de Florii (15 – 22 aprilie 2019)Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamâni, intervalul 1 - 29 aprilie 2019. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea în cea de-a doua luna de primavara. Conform prognozei meteorologilor, luni va fi cald în toata tara, cu temperaturi…

- Conform unei prognoze a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor scadea, în urmatoarele zile, la nivelul întregii tari si vor aparea precipitatii, predominant sub forma de ploaie. Dupa 21 martie vremea va deveni în general calda, valorile termice ajungând…

- Administratia Nationala de Meteorologie, prin Centrul National de Prognoza Meteo, a emis avertizarea de vreme severa imediata, tip Cod Portocaliu, valabila, pentru zona litorala a judetului Constanta, pana la ora 05.00.Potrivit specialistilor in meteorologie se vor semnala intensificari sustinute ale…