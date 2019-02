Stiri pe aceeasi tema

- O discutie pe marginea trenului metropolitan a fost purtata recent de comisarul european pentru dezvoltare regionala, Corina Cretu cu primarul Emil Boc de la Cluj Napoca. Potrivit primarului Emil Boc, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat, la sfarșitul anului trecut, acordul de asociere…

- Cartierul Sopor Cel mai nou cartier al Clujului se va întinde pe 240 de hectare, însemnând ca va fi de talia Manasturului. Primaria a publicat, în decembrie 2018, planșa cu planul urbanistic zonal (PUZ), acesta urmând sa devina subiectul unui concurs de…

- Simona Halep (27 de ani/1 WTA) a ramas fara antrenor dupa desparțirea de Darren Cahill, insa locul acestuia va fi luat de un nume uriaș din tenisul mondial. Jucatoarea din Romania va fi insoțita la primul turneu al anului din Australia de Florin Segarceanu, dar apoi consilierul Simonei va fi legendarul…

- „Clujul este unul dintre cele doua orase din Romania a caror populatie creste, mai degraba decat sa scada”, a declarat primarul Emil Boc pentru jurnalistii britanici. Potrivit celor de la The Economist, primarul Clujului a promis ca vor fi construite locuinte pentru 200.000 de persoane. "Clujul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost audiat în calitate de martor, prin comisie rogatorie, într-un dosar al DNA București. Informația a fost prezentata de Ana Maria Roman în emisiunea ”Esențial” de la Antena 3. Surse judiciare, citate de Mediafax, precizeaza…

- Mircea Baniciu a plecat impresionat de sala BT Arena Cluj și a spus ca primarul Emil Boc ar trebui sa fie primar în București. ”Ardealul iarași a sarit în fața și ma refer prin Cluj și prin primarul orașului, care a facut nebanuite lucruri frumoase.…

- Simona Halep a terminat cel mai bun an din cariera sa, dar spera ca 2019 sa fie unul si mai bun. In prim planul interesului ei sunt Fed Cup, unde Simona spera ca Romania sa mearga cat mai departe in competitie, dar si Olimpiada, unde isi doreste o medalie. Desigur, castigarea unui turneu de Grand…