Mesaj ironic de la PSD: Iohannis nu comenteaza ce nu intelege/E weekend, la munte inca e zapada pe partii

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj ironic la adresa presedintelui, care deocamdata nu s-a pronuntat in legatura cu proiectul de buget, social-democratii sustinand ca „Iohannis nu comenteaza ce nu intelege”.

- Guvernul va aproba Legea Bugetului in prima zi de sambata a lui februarie, iar apoi il va trimite in Parlament. Liviu Dragnea a decis ca in ziua in care miniștrii decid viitorul Romaniei in 2019 sa il ironizeze pe președintele Klaus Iohannis, care, de regula, la sfarșit de saptamana, merge la schi.”Este…

- La cateva ore dupa ce ministrul Apararii alegea sa faca precizari pe subiectul prelungirii mandatului sefului Statului Major al Apararii, sustinand ca a incercat – inainte de aceasta decizie luata in CSAT – sa aiba un dialog direct cu presedintele Iohannis, dar ca i s-ar fi raspuns ca “presedintele…

- Dupa ce in cursul zilei precedente – cand reprezentantii USR si PMP au sustinut propunerea initiata de PNL, de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei – social-liderul PSD dadea de inteles ca il vede in spatele a ceea ce s-a intamplat in Parlament chiar pe presedintele Iohannis, liderul de…

- A doua zi de luni, a doua valiza adusa de Liviu Dragnea la Parlament, exceptand-o pe cea cu gogosi, si noi sageti in directia presedintelui. Seful PSD a invocat ca “un localnic din Sibiu a zis ca a gasit-o in curte si a dat-o unui prieten, care a i-a dat-o altui prieten si prietenul ala […] Dragnea…

- „Azi este a doua zi de luni si este a doua valiza. Un localnic din Sibiu a zis ca a gasit-o in curte si a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten si care prietenul acela cica a devenit martor sub acoperire. Acestea sunt niste stick-uri pe care o sa vi le oferim”. Așa a inceput Dragnea un nou…

- Reactionand la recentele declaratii ale presedintelui Iohannis, dupa ce liderul PSD a adus la Parlament doua valize, una dintre ele cu “dosare” – inscrisuri din care opinia publica a inteles ca au legatura cu primul om in stat – Liviu Dragnea a facut afirmatii dure. “In opinia mea se contureaza din…

- Dupa ce presedintele a catalogat drept “aiuritor” demersul ministrului Justitiei privind revocarea procurorului general, Tudorel Toader a subliniat ca, in calitatea sa de ministru, “am grija si-mi respect competentele mele izvorate din lege”. Intrebat – la Parlament fiind, dupa discutia avuta cu Liviu…