Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, a atentionat joi Marea Britanie ca acordul asupra termenilor divortului convenit cu premierul britanic Theresa May este singurul posibil, transmite Reuters. "Data fiind complexitatea tuturor problemelor legate de retragerea Marii Britanii…

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon a afirmat marti la Edinburgh ca proiectul de acord al guvernului britanic privind Brexit-ul ''va face Scotia mai saraca'' si ca parlamentarii formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), din Camera Comunelor de la Londra vor vota impotriva…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Negociatorii din cele 27 de state ce vor ramane in Uniunea Europeana dupa Brexit nu au reusit sa ajunga vineri la un acord asupra situatiei Gibraltarului, au declarat surse diplomatice europene, citate de Reuters. Acest subiect risca sa blocheze tratativele dintre Londra si UE cu numai doua zile inainte…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a salutat miercuri seara aprobarea proiectului de acord pe tema Brexit de catre Guvernul Marii Britanii, potrivit Mediafax. "As vrea sa le multumesc ambelor echipe pentru munca dura. A fost o onoare si un privilegiu sa fac parte din aceasta…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Premierul britanic, Theresa May, urmeaza sa reitereze luni opozitia sa la solutia UE pentru a rezolva problema frontierei irlandeze dupa Brexit, dand asigurari in acelasi timp ca acordul de retragere este aproape finalizat, au informat duminica serviciile sale, transmite AFP preluata de Agerpres.…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, scrie agerpres.ro.