Mesaj exploziv al vicepremierului Italiei: Gata cu regulile dictate de la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezbaterea din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, intr-un interviu pentru Antena3, premierul Viorica Dancila s-a declarat deranjata de mai multe neadevaruri care s-au spus. Dancila spera sa nu se ajunga totuși la o rezoluție impotriva țarii noastre din partea Uniunii...

- Premierul Viorica Dancila susține la intalnirile cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i s-a reiterat nevoia de unitate politica interna și o mai buna relație cu președintele Klaus Iohannis, in așa fel incat la Bruxelles,…

- „Prezența prim-ministrului Viorica Dancila la Bruxelles și discuțiile avute cu liderii politici din Parlamentul European sunt cat se poate de firești, acestea inscriindu-se in linia acțiunilor de pregatire in vederea preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor,…

- El a apreciat ca o aprobare rapida a viitorului cadru bugetar multianual al UE de catre liderii nationali si de Parlamentul European va arata daca Europa mai este capabila de actiune in fata unor asemenea provocari. „In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte”, a spus comisarul Oettinger in…

- Gunther Oettinger a afirmat ca proiectul european este in pericol din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene. "In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte", a declarat el, marți seara, intr-un eveniment organizat de Asociația federala a serviciilor de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca comisarii europeni si presedintele CE Jean-Claude Juncker sunt ingrijorati pentru situatia…

- MAE a reacționat, joi, la declarațiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, susținand ca este inacceptabila orice asociere intre cetațenii unei tari si un fenomen infractional, scrie Mediafax.”MAE considera inacceptabila…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi”, cerand autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, relateaza News.ro....