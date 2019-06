Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii SIAS care l-au prins, sambata, pe ucigașul polițistului Cristian Amariei i-au adus un omagiu, inainte de plecarea spre București. Ei au ajuns la capataiul colegului lor cu 100 de flori albe, facute cadou de doi vanzatori de flori din Timișoara. Dialogul dintre polițiști și cei doi timișoreni…

- Cautarile pentru prinderea barbatului care a împușcat mortal un polițist, duminica, în localitatea timișeana Izvin, au fost reluate luni dimineața, în sprijinul polițiștilor și jandarmilor venind și ajutoare din București și din alte județe. Potrivit unor surse judiciare,…

- Bolt, unul dintre cei trei jucator de pe piața interna de ride-sharing, le-a transmis clienților ca activitatea firmei continua, in ciuda intrarii in vigoare a ordonanței impotriva aplicațiilor ride-sharing. Actul normativ prevede ca șoferii care sunt prinsi ca transporta persoane, fara documente justificative,…

- Desi pe Facebook sute de internauti si-au anuntat prezenta la Marsul pentru aer curat , doar 15 persoane s-au adunat sambata, in Piața Sfatului. Participanții la marș, unii cu maști pe gura, au mers pe traseul Piata Sfatului – Stada Republicii – Prefectura Brasov, cu pancarte prin care au dorit sa traga…

- Intr-o informare trimisa redacției Curierul Național, cu privire la afirmațiile COTAR din articolul Cele 20 de milioane de euro pe an, din declarațiile UBER, sunt doar 26.000 de euro , oficialii UBER arata ca: „Informațiile avansate de COTAR sunt false. Uber și șoferii parteneri contribuie cu milioane…

- Coincidența sau nu, marți, 19 martie, Ministerul Sanatații și Poliția Romana au transmis date despre subiecte identice. Poliția Romana a informat ca polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București,…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale…

- Un start-up romanesc vrea sa ajute șoferii care nu iși folosesc mașina zi de zi sa o inchirieze altor persoane. Startup-ul Perpetoo susține ca este primul serviciu romanesc de car sharing de la persoana la persoana, dezvoltat cu investiții totale de aproximativ 300.000 euro. Serviciul va fi disponibil…