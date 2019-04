Stiri pe aceeasi tema

- Un incediu de proportii a izbucnit la catedrala Notre-Dame din Paris luni dupa amiaza. Acoperisul cladirii a fost distrus si s-a prabusit. Nu au fost victime. ”Notre-Dame in flacari. Emoții in toata țara. Ma gandesc la toți catolicii și la toți francezii. Ca toți compatrioții noștri, sunt trist in seara…

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca regreta profund producerea incendiului devastator care a distrus Catedrala Notre-Dame din Paris. In acest sens, seful statului a transmis un mesaj omologului sau de la Paris, dar si poporuoui francez.

- Una dintre constructiile emblematice pentru Paris, Franta si, in general, pentru istoria culturala a lumii, Catedrala Notre-Dame, a fost afectata de un incendiu violent. Sute de pompieri s-au luptat cu flacarile, luni seara, incercand cu disperare sa stavileasca valvataia si sa limiteze proportiile…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, au transmis pe Twitter mesaje de solidaritate cu poporul francez in urma incendiului de la Catedrala Notre Dame din Paris. "Sunt indurerata de vestile teribile de la Paris, catedrala Notre Dame este un simbol al…

- Jucatorul Harlem Gnohere (31 de ani), atacantul de la FCSB, a ramas impresionat de dezastrul din orașul lui natal. Cladirea veche de peste 850 de ani arde ca o torța și sunt voci care susțin ca nu va mai ramane nimic din cladirea care reprezenta un simbol al capitalei Franței. Harlem Gnohere a postat…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operatiunile de stingere a incendiului potrivit mediafax Emmanuel Macron si-a intrerupt intalnirile programate si a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora Romaniei).…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- Imagini LIVE din capitala Frantei: Catedrala Notre-Dame de Paris a fost cuprinsa de flacari in aceasta dupa-amiaza.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.