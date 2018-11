"O saptamana fara tata!

Licean, tanar medic rezident și proaspat insurațel. A plecat prea repede! La 69 de ani nu ești „dinozaur", un medic cu experiența lui mai are multe de facut. In acest domeniu, deplina maturitate profesionala vine dupa 40 de ani, iar notorietatea se caștiga cu o munca titanica. Spunea ca, daca ar da timpul inapoi, nu ar schimba absolut nimic din viața lui. De la tata am invațat ca doar oamenii mici, fara un țel in viața, sunt invidioși și razbunatori. De la Prof. Univ. Dr. Marin Burlea am invațat ca, odata ce alegi sa fii medic, doar pacientul conteaza. Eroina…