Mesaj dur de la Londra pentru români şi ceilalţi cetăţeni europeni din Marea Britanie In mesajul video, care dureaza 43 de secunde si a fost difuzat joi, li se explica europenilor care traiesc sau vor sa se instaleze in Marea Britanie din 2021 ca autoritatile regatului le vor verifica identitatea, locul de resedinta si cazierul judiciar. Solicitantii care nu detin statut de rezident permanent vor trebui, de asemenea, sa achite suma de 65 lire sterline (72 euro). Aceasta procedura va fi in vigoare intre 30 martie 2019, a doua zi dupa iesirea prevazuta din UE a Marii Britanii, si pana la 30 iunie 2021, informeaza Agerpres.



''Ce-ar fi daca Ministerul de Interne le-ar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Avocatii sunt persoane private care exercita o profesie liberala. Ei lucreaza si la miezul noptii, si in noaptea de Anul Nou si de Craciun, si de Paste, daca e nevoie. Nu avocatul e problema. Tot respectul pentru ministrul Tudorel Toader pentru ca, iata, in momentul in care tara e inchisa, Ministerul…

- Autoritatile de la Londra se pregatesc sa faca publice, in aceasta saptamana conditiile in care cetatenii UE vor mai putea lucra in Marea Britanie, dupa Brexit, scrie presa din Regat. Migrantii din UE care vor dori sa se angajeze in Marea Britanie, dupa ce Regatul paraseste oficial blocul comunitar,…

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o tragedie", a declarat duminica presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la sosirea la summitul european de la Bruxelles la care ar urma sa se parafeze acordul iesirii Londrei din blocul comunitar, relateaza AFP si Reuters. "Este…

- „Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru Sky News. Pe de alta parte, Theresa May nu vede alta alternativa la proiectul acordului Brexitului pe care l-a incheiat miercuri, scrie The Sun. Ea se intoarce saptamana aceasta…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters. "Am trimis o scrisoare recomandand ca s-au inregistrat…

- Nu stiam ce inseamna somon, fructe de mare, carpaccio sau burrata. Nu stiam pentru ca nu aveam de unde sa stim, pentru ca nu eram umblati in afara. Comunismul nu i-a lasat pe oameni sa plece peste granita de teama ca ar fi intrat in contact cu lumea occidentala, care evoluase mai mult.…