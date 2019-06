Mesaj după ce a scris Oana Bodan, roata motrice a PLUS: Să-i văd cu mâna pe sapă! ”Apropo de hipioții de caviar care bat campii cu "bunastarea" mai degraba decat prosperitatea: N-am vazut niciodata un țaran venind ostenit de la coasa, cu soarele in cap, vazandu-și copiii desculți prin batatura sa zica: "Ba, are dreptate fata aia de la PLUS. Ia sa ma simt io mai bine cu mine insumi, sa apreciez beneficiile unei vieți simple, lipsite de un minim de confort și plin de griji. Mai las-o reaqu de prosperitate cu mașinile ei de spalat, biciclete și after school pentru aștia mici, bilete de avion și city break-uri." Ideile astea le vin doar intelectualilor care stau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Oana Maria Bogdan, liderul PLUS care a declanșat un val de controverse dupa ce a vorbit de „renunțarea la proprietate", spune acum ca programul PLUS este construit pe „un model bazat pe creșterea starii de bine a oamenilor mai degraba decat pe productivitate și creștere economica".

