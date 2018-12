Stiri pe aceeasi tema

- Scurte incidente s-au inregistrat in dimineata zilei de sambata la Paris pe bulevardul Champs-Elysee, unde "vestele galbene" s-au reunit pentru a treia zi de actiune nationala, relateaza jurnalisti ai AFP, conform agerpres.ro. In jurul orelor locale 09:00, manifestanti au incercat sa forteze…

- Senatorul UDMR Novak Csaba-Zoltan a afirmat, miercuri, la sedinta solemna a Parlamentului, ca ”maghiarii din Romania nu se pot raporta la acest Centenar la fel ca majoritatea romanilor, intrucat ceea ce romanii considera ca fiind implinirea dezideratului lor national, pentru maghiari va ramane o…

- Directia Hidrografica Maritima a organizat, in perioada 13 16 noiembrie, la Constanta, reuniunea comisiilor tehnice ale Grupului de lucru NATO pentru informatii in domeniul geospatial maritim Nato Additional Military Layers co production panel 15 si Geospatial Maritime Working Group Technical Panel…

- Muzeul Municipiului București va invita marți, 13 noiembrie 2018, ora 17.00, la Palatul Suțu, sa participați la vernisajul expoziției „Publicațiile de banda desenata ale Muzeului Municipiului București”. Cu aceasta ocazie, organizatorii vor anunța și deschiderea primei biblioteci publice de benzi desenate…

- Ambasadorul SUA la Sighetu Marmatiei Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Foto: Arhiva. Este foarte important ca România si Statele Unite sa continue colaborarea pentru întarirea climatului de siguranta, a afirmat joi, 11 octombrie, ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti,…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, transmite primul mesaj dupa esecul refendumului, insa nu pe aceasta tema, ci pe tema holocaustului, cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania."Tragedia Holocaustului este permanent vie in memoria noastra, iar data de 9 octombrie,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Romania va ramane un aliat si un partener strategic de incredere al Statelor Unite ale Americii, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, joi, AGERPRES la implinirea a sapte ani de la adoptarea "Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre…