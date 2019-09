Mesaj din partea familiei ziaristului Vali Suciu

Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Suciu, unul dintre cei mai cunoscuți ziariști din județul Alba, a murit, duminica, 8 septembrie 2019. Condoleanțe celor care l-au prețuit și Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Post-ul A murit ziaristul Vali Suciu apare prima data in ProAlba .

- Igor Fraihman, un prieten apropiat al familiei Luncasu, sustine ca starea psiho-emotionala a lui Iurii Luncasu, gasit impuscat saptamana trecuta, a fost afectata enorm de informatiile difuzate in presa si in spatiul public. Luand in considerare acest fapt, dar si maladia la sistemul nervos de care suferea,…

- Despre doamna Ana Olaru din Alba Iulia putem spune astazi “o viața cat un centenar”. S-a nascut in primul an al existenței statului roman modern și a fost martorul transformarilor ce au șlefuit și conturat ceea ce numim “roman” in ziua de azi. Pentru ca administrația locala acorda respectul cuvenit…

- VCST Automotive Production Alba are, in prezent, peste 400 angajați si ocupa o poziție de top in industria automotive, ca furnizor de componente de mare precizie: roți dințate, arbori dințați sau componente de frana, utilizate in motoare, transmisii si sisteme de franare ABS. Și in acest an, familia…

- Alex Padureanu, fiul Corneliei Catanga, trece prin momente grele, dupa ce mama lui a facut un stop cardio-respirator și a fost operata de urgența. Tanarul a postat un mesaj dur pe contul de socializare, in care ii critica pe cei care nu au fost alaturi de familia lui in aceste momente cumplite. „Acum…

- Mesaj de condoleante Suntem alaturi de domnul Constantin Radulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea, in momentele grele marcate de trecerea in nefiinta a tatalui domniei sale si ii dorim sa gaseasca puterea de a trece peste aceasta grea cumpana. Condoleante familiei indurerate si Dumnezeu sa…

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…