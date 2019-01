Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Presedintia romana a Consiliului UE a obtinut un acord politic provizoriu intre Consiliu si Parlamentul European pe o directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea de familie a parintilor si ingrijitorilor. "Incheiem o saptamana in care…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Deputat Rodica Paraschiv Romania trece printr-o perioada istorica. Preluam președinția Consiliului Uniunii Europene, iar in perioada care urmeaza trebuie sa demonstram ca avem capacitatea de a conduce acest for european. Sa demonstram ca putem fi uniți pentru a avea succes in rezolvarea oricaror probleme…

- Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei Romaniei la Consiliul UE- joi Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi seara, la Ateneul Român. A doua zi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va face declaratii…

- Președinția romana este o ocazie unica pentru a intensifica relația UE –Republica Moldova incepand de la amplificarea dialogului politic și sprijinirea procesului de reforme pana la accelerarea implementarii proiectelor de interconectare energetica și a proiectelor de

- Premierul Viorica Dancila a transmis pe 1 ianuarie 2019, ziua in care Romania preia oficial presedintia Consiliului Uniunii Europene, un mesaj catre romani. A anuntat ca autoritatile sunt pregatite pentru aceasta responsabilitate si a prezentat cele mai mari provocari pentru urmatoarele 6 luni. Una…

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, citat de Agerpres.roEste un moment simbolic pentru Romania si ne bucuram de faptul ca preluam aceasta presedintie de la un partener atat de serios si bun cum…