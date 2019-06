Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul navei-scoala Mircea, aflat in Hamburg in marsul anual de instructie, a transmis un mesaj catre nationala U-21 a Romaniei, care va juca joi, de la ora 19.00, cu Germania, meci contand pentru semifinalele Campionatului European pentru tineret.

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Simona Halep, 27 de ani, locul 7 in WTA, nu a ramas impasibila in fața performanței de excepție a naționalei U21, care s-a calificat in semifinalele Campionatului European U21 din Italia și San Marino. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi,…

- Un polițist din Germania și-a pierdut viața, calcat fiind de tren, in timp ce urmarea o banda de hoți romani. Tragedia s-a petrecut la Wachtersbach, landul Hesse. Un agent din trupele speciale germane a murit la sfarșitul saptamanii trecute in timpul unei acțiuni indreptate impotriva unui grup de patru…

- Din anul 2011 exista un parteneriat intre Ascoaiția Rezerviștilor Militari din Achern - Germania și Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și in Retragere din Campina, condusa de col (r) Marian Dula. Parteneriatul se concretizeaza prin vizite regulate intre cele doua asociații, prin organizarea de…

- Medaliata cu bronz din Liga Zimbrilor a anunțat ca a ajuns la o înțelegere cu interul dreapta sârb Stefan Terzic, cel care a mai evoluat în cariera de jucator la echipe importante precum HSV Hamburg (Germania), Vardar Skopje (Macedona), La Rioja (Spania) și Benfica Lisabona…

- 'Pot sa confirm patru mandate de arest emise de inalta curte a landului pentru sustinere a Statului Islamic', a declarat miercuri procurorul Jana Frombach din Hamburg, pe marginea unei informatii din ziarul Kieler Nachrichten. Arestarile au fost operate in orasul Neumuenster din landul Schleswig-Holstein,…

- Descoperire bomba pentru polițiștii din Germania! Ce alcoolemie uriașa aveau doi șoferi romani de TIR care se pregateau sa plece intr-o cursa lunga. Se putea intampla o adevarata tragedie

- Un Audi cu trei romani care se intorcea din Germania s-a facut praf pe Autostrada M5 in Ungaria. Potrivit anchetatorilor, soferul ar fi adormit la volan. Masina a lovit un parapet de pe marginea soselei, s-a dat de cateva ori peste cap si a ramas rasturnata pe plafon pe un podet de beton care traverseaza…