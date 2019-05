Mesaj de la PSD Gorj! Dragi gorjeni, Duminica sa mergem cu toții la vot! Pe 26 mai sa caștige Romania, sa caștige PSD și sa trimitem la Bruxelles romani cu dragoste de țara, patrioți adevarați! Opoziția a purtat o campanie murdara, dusa cu mercenari platiți pentru a fi agresivi și a impraștia minciuni, insa noi am avut de partea noastra … Articolul Mesaj de la PSD Gorj! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

