Mesaj de la MAI pentru soferii preocupati de live-uri la volan: “Opriti nebunia asta!”

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face apel catre soferi sa nu mai faca live-uri pe Facebook atunci cand sunt la volan, dar si catre toti utilizatorii retelei sociale sa anunte imediat institutia pe contul de Facebook in cazul in care vad astfel de filmari.

- Soferii depistati sub influenta alcoolului si-ar putea pastra dreptul de a conduce, daca vor fi de acord sa isi monteze pe masina un dispozitiv care in viitor sa depisteze daca se mai urca bauti la volan. Mai exact, respectivul aparat ar urma sa nu ii lase sa porneasca motorul autoturismului daca se…

- Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect prin care șoferii prinși bauți la volan sa fie obligați sa conduca 180 de zile doar masini în care se monteaza un aparat care opreste motorul când detecteaza alcool în aer.

- La intrarea in Podul Iloaei, pe ambele sensuri de mers, s-a format o coada de cel putin doi kilometri. Fenomenul s-a acutizat spre seara, el fiind sesizat inca de la orele dupa-amiezii, de pe la 16-17. Se circula bara la bara, timpul de asteptare depasind 20 de minute in conditiile in care distanta…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc vineri dimineata pe DN2 Ramnicu Sarat - Focsani, la Slobozia Bradului, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, in accident au fost implicate doua autoturisme, doua dintre…

- Șoferii continua sa conduca cu viteza excesiva și in stare de ebrietate. Astfel, in zilele de weekend au fost inregistrate 102 de șoferi prinși bauți la volan, unul dintre ei a tamponat mortal un biciclist.