Mesaj de la Bruxelles pentru Tudorel Toader

- "Speram sa se alature cu totii acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e momentul niciunui orgoliu politic, e una din cauzele care ar trebui sa ne uneasca pe toti, in baza mandatului primit de la oamenii care ne-au votat sa le aparam interesele,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Comisia Europeana a reacționat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

- Ultimele evenimente din politica romaneasca nu au ramas fara ecou la Bruxelles. Comisia Europeana a venit cu un punct de vedere dupa ce Ministrul Justiției a solicitat revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Astfel, de la Bruxelles mesajul este unul clar și de susținere a acesteia. Mai mult,…

- PSD-istul Catalin Radulescu, cunoscut drept 'deputatul-mitraliera', a raspuns furibund anunțului facut de Comisia Europeana, care a comentat decizia lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura codruța Kovesi.Citește și: Reactia Comisiei Europene la anuntul lui Tudorel Toader: Ar putea…

- Comisia Europeana reactioneaza la anuntul facut de ministrul Tudorel Toader, cu privire la cererea de revocare din functie a sefei DNA. Oficialii europeni afirma ca ar putea reevalua concluziile MCV daca presiunile asupra justitiei vor afecta lupta anticoruptie."Comisia urmarește ultimele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- "Revocarea este o chestiune de oportunitate politica..." Conducerea DNA face o treaba buna, a reiterat, vineri, președintele Klaus Iohannis, subliniind ca "ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi schimbe opinia". "Ce ne-a prezentat Tudorel Toader a fost lipsit de temeinicie. Nu a prezentat motive…

- “Am participat joi, la Bruxelles, la Convenția Primarilor. Inca din 2008, peste 9.200 de autoritați locale au inceput sa ia masuri pentru a contribui la obiectivele Uniunii Europene in materie de clima și energie. In intreaga Europa, primarii cauta masuri pentru a le oferi cetațenilor un mediu mai sanatos,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Premierul Viorica Dancila, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila efectueaza, în aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles. Sefa guvernului de la Bucuresti va avea, marti si miercuri, o serie de întrevederi cu înalti oficiali europeni. Reporter, Petruta…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Desfasurare impresionanta de forte saptamana viitoare in interiorul Guvernului Romaniei. Premierul Viorica Dancila efectueaza marti si miercuri prima vizita externa din mandatul sau la Bruxelles, marti si miercuri, pentru ca imediat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa mearga in plenul Parlamentului…

- Desi este la varsta la care cei mai multi adolescenti prefera sa-si petreaca timpul liber la calculator sau prin cluburi, el se dedica studiului limbilor straine. Iar pasiunea sa pentru limba franceza inca din primii ani de scoala a inceput sa-i aduca si premii, astfel ca de curand a caștigat Concursul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- O delegatie a Ministerului Mediului din Romania a participat, marti, la reuniunea de la Bruxelles, convocata de comisarul european Karmenu Vella, tara noastra prezentand masurile intreprinse in ceea ce priveste calitatea aerului.Potrivit Ministerului Mediului, in cadrul acestei intalniri,…

- Liviu Dragnea pare sa fi gasit explicatii pentru criticile venite de la Bruxelles. Mai exact, liderul PSD susține faptul ca, la Comisia Europeana ajung informații false și ca ”este mintita (n.r.-Comisia Europeana), picatura cu picatura”.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, cere majoritatii guvernamentale PSD-ALDE-UDMR sa opreasca modificarile controversate la Codurile Penale, care starnesc ingrijorarea Comisiei Europene, altfel existand riscul ca Romania sa ia calea Poloniei. Declaratiile au fost…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. Citeste si: Dezvaluiri SOC dupa lovitura DEVASTATOARE primita de DIICOT:…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Comisia Europeana este pe cale sa relaxeze regulile privind limitarea reducerii TVA. Pierre Moscovici, comisarul european pentru Finanțe, este favorabil cererilor venite de la statele membre de a lasa la latitudinea...

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei. „Este…

- ”Situatia noastra e chiar mai rea decat a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine. Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga cei mai multi bani europeni dintre toate tarile foste comuniste. Polonia a profitat si acum isi permite. Noi nici nu am profitat si nici nu ne permitem. Nu poti…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat oficialii Uniunii Europene ca „mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP, preluat de Agerpres. Reamintim…

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor 27 de state ale Uniunii, a apreciat vineri ca au fost inregistrate "progrese…

- ♦ De Mos Nicolae, Comisia Europeana si-a oferit planurile pentru crearea unui viitor mai sigur pentru zona euro: un fond comun pentru amortizarea socurilor, pentru investitii si finantarea reformelor in statele care vor sa adopte euro, crearea unui minister european al economiei si finantelor si…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…