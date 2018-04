Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat, sambata, armata pentru ca “a protejat frontierele tarii” in timpul unei manifestatii, in urma cu o zi, la care au avut loc ciocniri soldate cu 16 palestinieni morti, relateaza AFP.

- Diplomatii rusi expulzati de SUA in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale au inceput sa paraseasca ambasada Rusiei la Washington.Potrivit AFP, aproximativ 50 de barbati, femei si copii au fost vazuti parasind ambasada, sambata dupa-amiaza,…

- Primele doze de imunoglobulina, 1.000, au ajuns miercuri in Romania, de la Crucea Rosie din Austria, fiind livrate catre SC Unifarm, iar alte 3.850 de doze vor ajunge vineri, a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. In cursul lunii aprilie vor mai ajunge in țara mai multe tranșe de 600, 800…

- Monica Tatoiu iși aniverseaza fiul, care implinește 24 de ani. Femeia de afaceri a transmis un mesaj plin de emoție pentru moștenitorul ei. Monica Tatoiu este casatorita de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu , impreuna cu care are un baiat, Victor. Moștenitorul femeii de afaceri iși aniverseaza ziua…

- Rusia a efectuat primul zbor militar de antrenament spre America de Nord via Polul Nord de dupa epoca sovietica, a declarat ministrul apararii de la Moscova, Segei Shoigu, citat de RIA și Reuters.

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si presedintele…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și prim-ministrului Federației Ruse, Dmitri Medvedev, in legatura cu tragicul incendiu care a avut loc ieri, intr-un centru comercial din orașul Kemerovo.

- La cateva zile de la realegerea in funcția de președinte a lui Vladimir Putin, președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a transmis omologului sau rus un mesaj de felicitare. Vladimir Putin se afla la al patrulea mandat de președinte al Rusiei.

- Cristina Balan, care a caștigat concursul Vocea Romaniei in anul 2015, a transmis un mesaj plin de emoție pentru gemenii ei, Toma și Matei, care au sindrom Down. Cristina Balan este mama de gemeni cu sindrom Down . Deși ii este greu, vedeta nu s-a plans niciodata, ba dimpotriva a demonstrat ca este…

- Pe internet a aparut o fotografie cu Leo Messi pe Stadionul Luzhniki, in genunchi și imbracat in portocaliu, așa cum apar de multe ori victimele teroriștilor, potrivit The Daily Mail. In fotografie, apare textul "Loviți-i la gat și loviți-i cu fiecare varf degetelor". Mai mult, logo-ul Cupei Mondiale…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv. Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis. Dupa o perioada in care…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l „murdari“, in contextul intensificarii anchetelor de coruptie care il vizeaza.

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit, luni, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cincea oara in ultimul an. Acesta a declarat ca palestinienii ar urma sa se intoarca la masa negocierilor, insa in caz contrar, acesta a avertizat ca nu va exista pace.

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele...

- Astazi, 16 februarie, prim ministrul Romaniei, Vasilica Viorica Dancila si ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, au participat la sedinta de evaluare a activitatii desfasurate in anul 2017 de Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit MAI, bilantul a fost prezentat de catre inspectorul…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu 'consecinte internationale' pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost 'cel mai distructiv si costisitor din istorie', potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - 'iresponsabil…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus (56 de ani), diagnosticata cu cancer la san in septembrie 2017, a facut publica prima imagine dupa ce a terminat sedintele de chimioterapie si a suferit o interventie chirurgicala, precizand ca tratamentul a avut succes.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este hotarat sa ramana in post, in pofida amenintarii unei inculpari de coruptie care-i pune in discutie viitorul dupa aproape 12 ani de putere, scrie AFP. Netanyahu a respins indemnuri la demisie din partea opozitiei, dupa publicarea,…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general.Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial, informeaza Agerpres.

- Acestea sunt primele fotografii cu unele dintre victimele tragediei aviatice petrecute duminica in Rusia in care au murit 65 de pasageri si sase membri ai echipajului. Avionul AN-148 s-a prabusit aproape de satul Argunovo, imediat dupa ce a decolat de pe aeroportul din Moscova. A

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj foarte clar, in care vorbește despre cariera, bani și aspirații. Anul trecut, Madalin Ionescu a renunțat sa mai apara in calitate de prezentator la TV . Acesta a decis atunci sa se dedice familiei pe care o are cu jurnalista Cristina Șișcanu, cea care i-a daruit o…

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile.

- Moscova și regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritațile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit și cel puțin cinci au fost ranite de "furtuna secolului", scrie hotnews.ro.

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul sau din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutarii unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțul in acest sens facut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca jucatoarea Simona Halep nu are alta optiune decat sa continue dupa ce a pierdut finala de la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, informeaza Agerpres.ro Simona nu are alta optiune decat sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca…

- Tavi Clonda iși aniverseaza mama. Artistul a postat o imagine cu femeia care i-a dat viața, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Fanii interpretului au reacționat imediat. Soțul Gabrielei Cristea a publicat o fotografie cu el si mama lui alaturi de cateva cuvinte emoționante. „La mulți ani,…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a transmis un mesaj românilor, cu prilejul Unirii Principatelor. Astfel, acesta sustine ca aceasta zi este un prilej de reflecție asupra masurii în care trecutul "poate crea la nesfârșit

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus:…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila. Premierul a spus ca proiectul este „un pas imens” spre normalitate și a dat asigurari…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Gabriel Enache și Lena sunt mai fericiți ca oricand de cand in viața lor a aparut baiețelul, dar și de cand au devenit soți și soție. Chiar daca a divorțat de soția sa, Gabriel Enache nu a stat pe ganduri și s-a casatorit imediat cu femeia care i-a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Președintele României Klaus Iohannis, a avut vineri, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Statului Israel, domnul Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma, anunța Administrația Prezidențiala.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…