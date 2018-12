Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, si omologul sau polonez Mateusz Morawiecki au anuntat joi masuri vizand consolidarea colaborarii lor pentru a lupta impotriva "dezinformarii ruse", relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- „Nu va exista niciun risc pentru locurile de munca, pentru servicii si pentru securitatea oamenilor in slujba carora ne aflam, intorcand spatele unui acord (cu Uniunea Europeana)'', a declarat May. Ea a spus ca guvernul sau si-a accelerat deja pregatirile pentru potentiale probleme post-Brexit, ''precum…

- UPDATE – Premierul britanic Theresa May a afirmat ca este ‘incantata’ de sprijinul acordat care ii va permite sa ‘continue punerea in aplicare a Brexitului pentru poporul britanic’ si ‘reunificarea’ tarii, potrivit unei scurte declaratii facute in fata resedintei sale oficiale din Downing Street 10,…

- Premierul britanic Theresa May a castigat votul de neincredere in Partidul Conservator cu 200 de voturi pro si 117 impotriva. May ramane la conducerea Partidului Conservator și al guvernului.Procedura a fost declanșata dupa ce 48 de parlamentari au inaintat scrisori privind neincrederea in…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca va lupta "cu toate puterile" sale impotriva votului de neincredere declansat de parlamentari din cadrul Partidului sau Conservator, informeaza miercuri agentiile de presa internationale. "Ma voi bate impotriva acestui vot cu toate puterile…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri seara cu presedintele Guvernului spaniol Pedro Sanchez si si-a subliniat angajamentul de a incheia cu Uniunea Europeana (UE) un acord cu privire la Brexit care sa tina cont de problema Gibraltarului, a anuntat joi Downing Street, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Theresa May apreciaza ca urmatoarea saptamana este ”critica” pentru viitorul Regatului Unit, in perspectiva Brexitului, relateaza Reuters, conform news.ro.”Aceste urmatoare sapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul tarii noastre”, a declarat duminica Theresa May pentru…