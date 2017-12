Stiri pe aceeasi tema

- Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi romani, Cu prilejul sarbatorilor de iarna, va transmit gandul cel bun de pace, de sanatate și, mai cu seama, de speranța in mai bine și frumos, atat pentru dumneavoastra, cat și pentru Romania. Dragi prieteni, anul 2017…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in Ajunul Craciunului, urarile sale tuturor romanilor. In mesajul sau seful statului spune ca cel mai frumos cadou pe care oricine il poate face este sa isi arate aprecierea si recunostinta fata de cei din jur si indeamna la compasiune si solidaritate.…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU PRIETENI. Fie ca aroma de brad, de portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun fericit! MESAJE DE CRACIUN Cu ocazia sarbatorilor de iarna, iti doresc o vacanta plina de liniste, odihna, pace…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatorii Craciunul, in care arata ca toate gandurile se indreapta catre militarii Armatei Romane, dar si la familiile celor care au pierdut pe cineva drag cazut sub culorile patriei. "Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Craciunului,…

- Principesa Margareta, mesaj emoționant de Craciun. Custodele Coroanei, a transmis romanilor duminica, in Ajun un mesaj in semn de multumire pentru ce s-a intamplat in timpul funeraliilor regale. Fiicele Regelui Mihai vor petrece Craciunul in Romania, la Savarșin, potrivit unui comunicat transmis miercuri…

- Moldovenii care muncesc peste hotare revin acasa de sarbatori, iar cei de pe loc aleg sa-și petreaca vacanta in strainatate. Angajatii punctului de trecere Leuseni spun ca in aceasta perioada numarul de calatori care intra in tara a crescut semnificativ.

- Iuliana Tudor, prezentatoarea emisiunii “Vedeta Populara”, și-a facut obiceiul in ultimii ani de a merge cu fiul ei, de Sarbatori, la colindat. Vedeta TVR vrea ca puștiul ei sa cunoasca și sa respecte tradițiile. Prezentatoarea TV iși amintește cu drag de Sarbatorile din copilaria ei. Exista un anumit…

- Daca pana acum Cristi Boureanu și Laura Dinca „fugeau” de frigul din Romania și alegeau o destinație exotica pentru a intra bronzați in noul an, anul acesta au spus pas unei astfel de plecari. Cei doi vor petrece Sarbatorile in sanul familiei. Ori de cate ori li se nazarea sau se plictiseau pur și simplu…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au luat parte la funeraliile fostului Rege al Romaniei, Mihai l. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc a analizat comportamentul sefului statului, dar nu numai a lui, ci si al altor demnitari.

- Filosoful Mihai sora i-a felicitat si le-a multumit manifestantilor de la Sibiu pentru protestul inedit organizat in fata sediului filialei judetene a PSD. Mihai sora a lansat si un avertisment: „Daca-i lasati sa fure, vor fura: TOT, bucata cu bucata, pana la ultima farama de libertate si democratie”.…

- O noua reactie vis-a-vis de ambasadorul SUA la Bucuresti o are deputatul Liviu Plesoianu pe contul personal de socializare. Politicianul, ii adreseaza un mesaj-rugaminte presedintelui SUA, Donald Trump, caruia ii cere sa fie inlocuit actualul ambasador.

- Un zbor a fost anulat și sunt intarzieri de cate trei ore la alte curse de pe Aeroportul Internațional din Sibiu, dupa ce trei zboruri pe ruta București- Londra, dintre care doua operate de linia aeriana britanica British Airways, iar unul de Wizz Air, au fost anulate luni.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton.

- Peste 16.750 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, iar in Calarasi 222 de posturi.

- Ministrul ucrainean de Externe revine cu noi declarații dure catre etnicii romani din Ucraina, care trec prin clipe dificile dupa ce prin noua lege a educației adoptata de Kiev se interzice invațamantul in limba minoritaților.In ciuda protestelor de la București, dar și din alte țari ce au…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri dimineata, un mesaj de felicitare pentru toti romanii, de Ziua Nationala. „Dragi romani, astazi este ziua noastra nationala, zi in care cu totii, oriunde ne-am afla, ne sarbatorim patria. In 1918, romanii au trait emotia reintregirii. De atunci, 1 Decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza „La multi ani” romanilor de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani,…

- La cei 20 000, conform altor evaluatori, 30 000 de cetațeni care au protestat in București, duminica seara, se adauga alte mii de oameni ieșiți in strada sa protesteze la Cluj Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și alte orașe, inclusiv in strainatate, numarul protestatarilor urcand la circa 50 000. Chiar…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Inspectorii fiscali au decis sa recupereze datorii din urma cu 5 ani pentru a face rost de bani la buget. Lucruri sunt extrem de complicate totusi pentru ca unii oameni spun ca, de fapt, acele datorii nici macar nu mai exista. Spre exemplu, un barbat din Bucuresti, care a primit somatii si poprire…

- ♦ Lanturile de restaurante, fie ele locale sau concepte internationale, pariaza pe dezvoltare si cauta par­teneri pentru a se extinde in sistem de franciza ♦ Conceptele de HoReCa, in special cele de restaurante, dar si de cafenele, sunt printre cele mai populare pe piata locala de francize…

- Sarbatorile de iarna la romani, in opinia lui Petrica Istoc. ”De Craciun se face curat in mod exagerat. Ma intreb... Moșul vine sa ne aduca daruri sau in....?”, se intreaba concurentul pe scena iUmor.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși în România s-au facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat.

- Incepe Antagon al IV-lea, festival de teatru dedicat producțiilor independente care aduce laolalta comedii drame și concerte din București, Sibiu, Timișoara și Arad. Evenimentul are loc la Halele Timco (Calea Circumvalațiunii 8 – 12) și va debuta, joi, 26 octombrie la ora 18 cu spectacolul Monoloagele…

- Cele mai mari 50 de companii ce administreaza spitale private in tara au avut anul trecut afaceri totale de 705 milioane de lei, in crestere cu 23% fata de anul anterior si au ajuns la aproape 4.200 de angajati, fata de 3.770 de salariati cu un an in urma, arata o analiza ZF pe baza datelor de la…

- Iohannis: Romania nu accepta ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze Presedintele Consiliului European, Donald Tusk (dreapta), a discutat la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Propunerile care conduc catre o Europa cu doua sau mai multe viteze sau…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achiziția centralizata a 2.200 de ambulanțe reprezinta și un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa-și desfașoare activitatea cu echipamente…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut luni un discurs in Parlament, unde zilele acestea are loc Adunarea Parlamentara NATO, la care participa si secretarul general al Aliantei, Jens Stoltengerb. Seful statului a vorbit despre provocarile cu care se confrunta la acest moment NATO si de masurile…

- O expoziție de fotografie, intitulata sugestiv Tranziție, are loc in aceasta seara, la Piața Spaniei Gallery, unde vor expune artiștii Andy Fundeneanu, Catinca Colesniuc și Rareș Manolache. Curatorul expoziției este Andy Fundeneanu. Andy Fundeneanu este un artist nou pe piața de arta fotografica din…

- „In prezent, pretul mediu de vanzare a energiei electrice la clientii casnici, alimentati la joasa tensiune pe total FUI (furnizori de ultima instanta), este de 0,4672 lei/KWh, Romania avand, astfel, unul din cele mai mici preturi din Uniunea Europeana la consumatorii casnici de energie electrica”,…