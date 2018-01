Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, vizita președintelui la Bruxelles are loc in urma invitației care…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc în urma…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, se obișnuiește incet-incet cu funcția de premier, dar și cu...facebook-ul. Mai exact, la fel ca predecesorii sai, Viorica Dancila, a postat pe rețeaua de socializare, primul sau mesaj de la desemnare, un mesaj in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Dragnea anunța eliminarea Declarației 600, in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, la intrarea in sediul PSD, unde incepe ședința Comitetului Executiv Național, ca a discutat cu cei din Guvern, care urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, al carui stat detine presedintia Consiliului Uniunii Europene semestrul acesta, l-a indemnat, joi, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, sa nu intervina in politica interna a Poloniei, informeaza site-ul Politico.eu.

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Noul premier Mateusz Morawiecki s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte sa se duca la discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press. Cele trei nume grele din Guvernul conservator polonez sunt ministrul Apararii Antoni Macierewicz, seful diplomatiei…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Marea Britanie a facut ‘suficiente progrese’ in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie – n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale. ‘Liderii…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Liderii UE se pregatesc sa dea unda verde viitoarei faze a negocierilor Brexitului in cadrul unui summit, la Bruxelles, dupa ce premierul britanic Theresa May a fost si mai fragilizata printr-o infrangere politica in Parlament, relateaza AFP. Discutia consacrata Brexitului, prevazuta vineri, urmeaza…

- Guvernul ungar, care se lupta de doi ani impotriva cotelor obligatorii de repartizare a migrantilor in cadrul UE, a salutat joi declaratiile presedintelui Consiliului European, polonezul Donald Tusk, care a afirmat ca aceasta masura este "ineficienta", scrie AFP.

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Marea Britanie trebuie sa respecte ''intreaga legislație a UE, inclusiv pe cea noua'', sa-și achite contribuțiile care ii revin la facturile UE și sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranziție dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles președintele Consiliului European, Donald…

- Premierul britanic Theresa May spune ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au esuat in efortul de a ajunge la un acord si a incepe negocierile privind Brexit, transmite Mediafax . Premierul Marii Britanii a declarat ca s-au inregistrat progrese, dar raman disensiuni “pe anumite teme”. “Discutiile vor…

- "Nu vrem sa fie o granita stricta, dar Marea Britanie va parasi uniunea vamala si piata unica. Nu putem obtine un raspuns final la intrebarea irlandeza pana cand nu vom avea o idee despre situatia finala si pana cand nu vom avea discutii cu Uniunea Europeana cu privire la situatia finala, un lucru…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a încheiat vineri lucrarile la Bruxelles, însa atât presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cât si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit…

- Uciderea, joi, a cinci soldați ucraineni in confruntari cu rebelii separatiști proruși 'este o noua ilustrare a consecințelor tragice ale agresiunii ruse in Ucraina', și-a exprimat vineri regretul președintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP. 'Uniunea Europeana condamna…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat, joi, ca Republica Moldova este unul dintre cei mai importanti actori din cadrul Parteneriatului Estic, declarându-se multumit de nivelul de popularitate al UE în rândul cetatenilor Republicii Moldova, relateaza MEDIAFAX.…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educatiei ramane in continuare o prioritate a guvernarii, mentionand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatatirea pregatirii si a conditiilor de munca ale corpului profesoral. ”In domeniul educational avem 50.000 de profesori - acum o saptamana…

- Liderul deputaților PSD Ioan Munteanu a declarat joi, la dezbaterea moțiunii de cenzura, ca social-democrații asigura cvorumul de ședința dar nu susțin moțiunea, subliniind ca premierul și Guvernul au tot sprijinul parlamentarilor PSD și ALDE. "PSD (...) da o dovada clara de democrație.…

- Summitul european consacrat reformei zonei euro si prevazut pentru 15 decembrie, la Bruxelles, va avea loc in pofida crizei politice care afecteaza Germania, a anuntat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. ''Doar pentru a fi clar: summitul zonei euro din decembrie…

- Summitul european consacrat reformei zonei euro și prevazut pentru 15 decembrie, la Bruxelles, va avea loc in pofida crizei politice care afecteaza Germania, a anunțat miercuri președintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. ''Doar pentru a fi clar: summitul zonei euro din…

- Premierul polonez Beata Szydlo a vorbit luni despre ceea ce a numit 'atacul impotriva Poloniei' lansat de predecesorul ei in fruntea guvernului si in prezent presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce acesta din urma a sugerat ca ar exista o legatura intre strategia politica a actualului…

- Liderul PSD Liviiu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care insa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT."Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe…

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont este convocat de justitia spaniola, dar el cere de la Bruxelles, unde s-a instalat impreuna cu o parte din guvernul sau destituit de Madrid, garantia unui proces impartial inainte de orice intoarcere a sa in Spania, relateaza AFP si France 24, scrie agerpres.ro. …

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont este convocat de justiția spaniola, dar el cere de la Bruxelles, unde s-a instalat impreuna cu o parte din guvernul sau destituit de Madrid, garanția unui proces imparțial inainte de orice intoarcere a sa in Spania, relateaza AFP și France 24. …