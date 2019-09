Stiri pe aceeasi tema

- "Fratii mei mujahedini din Palestina si din restul natiunii musulmane! Interesele Israelului si ale aliatilor lor americani, britanici, francezi, rusi si europeni sunt raspandite peste tot in lume", spune Zawahiri in inregistrarea video difuzata miercuri de "agentia" media a Al Qaida, As Sahab.Acesta…

- Presedintele american Donald Trump a promis miercuri, la marcarea a 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, sa intensifice lupta impotriva talibanilor in Afganistan, la cateva zile dupa anularea unei intalniri cu acestia in vederea incheierii unui acord de pace, relateaza AFP, potrivit…

- 11 septembrie este data care a lasat sechele adanci poporului american. Astazi se implinesc 18 ani de cand gruparea terorista Al-Qaida a distrus Turnurile Gemene din New York, precum si o aripa a Pentagonului, una dintre cele mai pazite cladiri din lume.

- Tanarul roman care a provocat intentionat un accident devastator pe un drum din Germania a murit. Baiatul de doar 22 de ani, pe nume Claudiu, a intrat intentionat cu duba pe care o conducea intr-un TIR cu 170 km/h.

- Aida Preda este in continuare sfasiata de durere de moartea lui Marcel Toader. Astazi, cu cateva ore inainte de inmormantare, vedeta a scris un mesaj trist pe retelele de socializare despre cum privea afaceristul viata.

- Talibanii din Afganistan i-au indemnat marti pe alegatorii din aceasta tara sa ''boicoteze'' alegerile prezidentiale prevazute pentru sfarsitul lui septembrie si sa evite intrunirile ''care ar putea deveni potentiale tinte'', relateaza AFP, Reuters si dpa. …

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut primele declarații de la dispariția copilei, intr-un interviu acordat pentru Mihai Gadea, prezentat joi seara, la “Sinteza Zilei”. Barbatul a spus ca intreaga familie nu și-a pierdut increderea și spera cu toții ca fata sa fie gasita in viața. „Nu mi-am pierdut…

- Durere de nedescris in familia Ioanei Madalina Banu, tanara de 19 ani gasit moarta pe plaja, in Vama Veche. Fata disparuse de pe plasa 2 Mai saptamana trecuta, iar luni dimineata a fost descoperit trupul neinsufletit al acesteia.