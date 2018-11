Stiri pe aceeasi tema

- O dansatoare în vârsta de 33 de ani, din București, a murit dupa ce i s-a facut rau pe scena Casei de Cultura a orașului Sebiș, în timp ce participa la un spectacol al Balului Bobocilor, de la Liceul Teoretic.

Momentul in care Diana se prabușește pe scena Casei de Cultura din Sebiș a fost surprins de un spectator cu telefonul mobil.

- Moartea Violetei Mihaela Senchiu, mama a trei copii in varsta de 32 de ani, a socat Italia. Femeia a murit in urma unor arsuri grave, dupa ce iubitul de origine italiana a turnat benzina pe podeaua camerei ei, declansand un incendiu puternic.

- Constantin Toma, tanarul din Bucov care a ales sa iși puna capat zilelor din cauza depresiei, era foarte bun prieten cu fiul lui Leonard Doroftei. Distrus de durere și șocat de cele intamplare, Adrian a postat un mesaj trist pe contul de socializare. Constantin Toma, un tanar de 24 de ani, prieten…

- UEFA a transmis un mesaj de condoleanțe dupa decesul patronului clubului englez Leicester.„UEFA si fotbalul european e profund intristata sa auda de tragica moarte a lui Vichai Srivaddhanaprabha și a celorlalți oameni ce și-au pierdut viața. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și clubului…

- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar cuplul a avut circa 80 de invitați la nunta. Spre finalul evenimentului mirele a fost gasit insa mort! Barbatul, originar din Leeds, a mers sa se culce, […] The…