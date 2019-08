Stiri pe aceeasi tema

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Telefonul de pe care a fost sunat bunicul Luizei Melencu, in urma cu cateva luni, a fost gasit de autoritați, anunța Antena3. Acesta a fost amanetat. Criminaliștii au recuperat și cartela SIM și au identificat mai multe numere la care s-a sunat.La data dispariției Luizie, pe lista suspecților,…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a avut o relație cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. S-a aflat și ce facea femeia cand tatal ei era arestat.

- Ziarul Unirea Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

Detalii cutremuratoare in cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Este vorba despre o a treia victima! Potrivit ultimelor informatiil, in casa acestuia ar fi fost gasit telefonul Alexandrei Goghez, adolescenta gasita fara suflare in parcul Nicolae Romanescu, in 2015.

- Informație-bomba, în exclusivitate, pentru Realitatea TV. Potrivit surselor citate, statul român face demersuri în Italia, pentru a obține informații despre activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca în Peninsula.

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…