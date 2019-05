Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj in sticla lansat la apa de o fetita din Scotia a fost gasit un an si jumatate mai tarziu de un pescar, pe o insula din Norvegia, la aproape 500 de kilometri distanta, relateaza UPI luni. Vicky Gibbons a povestit ca fiica sa in varsta de 8 ani, Eve Punter, a lansat mesajul in sticla in noiembrie…

- Administrația Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica oferta de locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 aprilie, prin reteaua EURES. Sute de posturi disponibile in țari precum Austria, Belgia, Croatia, Danemarca, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Slovacia,…

- Marea Britanie cauta farmaciști romani! Locuri de munca și pentru cei fara specializare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 226 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Germania – 67 locuri de munca: 15 operator spalari industriale, 10 manipulant…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 500 locuri de munca vacante in județ. Alte 600 de locuri de munca sunt disponibile in Uniunea Europeana. Iata și care este oferta…

- Prima editie a Alpha Hub, acceleratorul de parteneriate corporate lansat in Cluj-Napoca de Paddy Power Betfair, o companie din Financial Times Stock Exchange 100, a generat primele doua parteneriate exploratorii. Programul care s-a desfasurat intre 20 noiembrie si 4 decembrie 2018 a avut scopul de a…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca prin EURES, anunța salajenii interesați despre oferta de locuri de munca vacante in spațiul economic european, pentru aceasta luna, dar și cu termene limita (TL) de aplicare in lunile martie și aprilie. Sunt disponibile sute de joburi in Germania, Irlanda,…

- Candy Duke și soțul ei, Jim, se plimbau, luna trecuta, pe plaja Padre Island din Texas, cand au gasit o sticla care conținea un mesaj vechi de 56 de ani. Obiectul gasit face parte din cele 7.863 de sticle eliberate in ocean ca parte a unui studiu stiintific din anii 1960, potrivit Administratiei Americane…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 974 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 204 sunt disponibile in…