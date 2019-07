Mesaj al preşedintelui Iohannis de Ziua Aviaţiei Mesaj al presedintelui Iohannis de Ziua Aviatiei Presedintele Klaus Iohannis a transmis, azi, de Ziua Aviatiei Române si a Fortelor Aeriene, un mesaj în care subliniaza admiratia tuturor fata de profesia de aviator si rolul important pe care 'temerarii zborului' îl au în îndeplinirea misiunilor pentru protejarea suveranitatii spatiului aerian al României. În mesaj, presedintele spune ca lansarea misiunilor de politie aeriana cu avioane F-16 sub comanda nationala este un rezultat concret al acordului politic încheiat cu partidele parlamentare,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

